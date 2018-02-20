Скауты «Барселоны» просматривали четверых игроков «Аякса» в матче со «Зволле»

Четверо игроков «Аякса» находятся под прицелом «Барселоны». Как информирует источник, скауты каталонского клуба посетили матч 24-го тура чемпионата Голландии «Зволле» - «Аякс» (0:1), чтобы вживую понаблюдать за игрой четверых футболистов столичного клуба: вингера Джастина Клюйверта, защитника Матийса де Лигта, а также полузащитников Донни ван де Бека и Френки де Йонга.

Напомним, претендентами на Клюйверта являются еще и несколько топ-клубов АПЛ, а также «Милан». Ранее сообщалось, что форвард «Барселоны» Лионель Месси советовал руководству команды подписать сына Патрика Клюйверта в зимнее трансферное окно.