17 лет назад Гинер стал президентом ЦСКА

17 лет назад, 20 февраля 2001 года, Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. При нем «красно-синие» выиграли 20 трофеев.

ЦСКА за это время добыл 6 титулов чемпионов России, 7 Кубков России, 6 Суперкубков России, а также Кубок УЕФА.

В этот день 17 лет назад, 20 февраля 2001 года, Евгений #Гинер стал президентом #ЦСКА. С тех пор клуб выиграл:



🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 6 Суперкубков России

🏆 Кубок УЕФА



2⃣0⃣ титулов. And still counting 😎 pic.twitter.com/B4tnVpwrNh — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 февраля 2018 г.

Недавно ходили слухи, что Гинер может продать клуб, но позже эту информацию опровергли.