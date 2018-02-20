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17 лет назад Гинер стал президентом ЦСКА

сегодня, 11:07

17 лет назад, 20 февраля 2001 года, Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. При нем «красно-синие» выиграли 20 трофеев.

ЦСКА за это время добыл 6 титулов чемпионов России, 7 Кубков России, 6 Суперкубков России, а также Кубок УЕФА.

Недавно ходили слухи, что Гинер может продать клуб, но позже эту информацию опровергли.

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Все комментарии
spartach091
spartach091
сегодня в 15:22
он не только купил клуб,но и судейский корпус
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:58
Федун лет 7-8 назад говорил, что вбухал в спартак лярд.
После этого был построен стадион, Валера на 250 лямов, эра зулусов, Якины-Алени, еще лярда на 2 накапало.
И всего 2 трофея. В 10 раз меньше чем у Гинера.
ekliziast
ekliziast ответил Dinamovets1927
сегодня в 14:54
Dinamovets1927:
Лучшим подарком будет уверенная Виктория над сербскими братками пупсов!Атлетик накидает крючкохвостым и всё будет в ажуре!Удачи армейцам! PS:СПАРТАЧИ,ГДЕ ВАШ ЕВРОКУБОК?ГДЕ? ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:В РИФМЕ!
Неужто цска лигу чемпионов выиграл? Может быть они хотя бы в полуфинале играли? Для тех кто не понимает, объясняю, кубок УЕФА -это всего лишь 17 место в Европе.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил ekliziast
сегодня в 14:54
Да оно сейчас все ворованное Мне главное, что бы БОЛЕЛАМ было комфортно на стадионах. Поля были пригодны для футбола. А все остальное это меня не интересует. Я не Прокурор и не Следак.пускай они разбираются.
ekliziast
ekliziast ответил Владимир_Спартак
сегодня в 14:47
Владимир_Спартак:
Много можно говорить про кого хочешь и наммехаться. Но Гиннер, ФЕДУН, ГАЛИЦКИЙ ПОСТРОИЛИ СТАДИОНЫ ДЛЯ НАС С ВАМИ. А СКАЗАЛА-МАЗАЛА ЭТО ВСЕ МОЖНО И СКАЗАТЬ БОЛТОВНЯ.
Ворованные деньги не жалко, можно стадион , можно яхту, он что, заработал их.
КАМЮ
КАМЮ ответил spartach n1
сегодня в 14:44
spartach n1:
https://www.youtube.com/watch?v=m6Vr1vE8MZk
У меня память хорошая. Не суди всех по себе.
Да и после неудач, я не прячусь, в отличии...
wingback
wingback
сегодня в 14:43
17 лет назад гинер впервые занёс...
time out
time out
сегодня в 14:24
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 14:22
    Великолепный
    Великолепный ответил ОЛЛС
    сегодня в 14:13
    ОЛЛС:
    Евгений Гинер - человек слова.Он обещал построить стадион,и,он его построил,построил тогда,когда для этого была самая неподходящая финансовая ситуация. Он не временщик,который пришел,чтобы нажиться и нахапать,а потом свалить.Для Евгения работа в нашем клубе это нечто большее,чем бизнес.Это настоящее подвижничество!
    Большой молодец! И за стадион ему спасибо!)))
    spartach n1
    spartach n1 ответил КАМЮ
    сегодня в 14:13
    КАМЮ:
    После первого? - тоже искали
    КАМЮ
    КАМЮ ответил spartach n1
    сегодня в 14:04
    spartach n1:
    А после дерби не искали ?
    После первого? - тоже искали
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 14:02
    Гинеру есть чем гордиться за годы своего руководства - он топ-руководитель.
    Хотелось бы на Соккере говорить о футболе, а не о всякой неприличной ерунде.
    Её с тупым постоянством внедряют на сайте 20-25 не совсем здоровых людей.
    Они сутками сидят у компьютера и пытаются свою болезнь сделать заразной.
    Большинство из них считают себя важной частью самых популярных клубов.
    Сомневаюсь, что их бред интересен "Спартаку", "Зениту", ЦСКА, "Локомотиву".
    cska.78
    cska.78 ответил Jum13
    сегодня в 14:00
    Jum13:
    Так они же к тому времени летели 0:1. Вот пигги и показали всю свою сущность )))
    Не важно, летели, или нет! Это просто товарняк с братским клубом и такая подлость со стороны пищевика :)
    Jum13
    Jum13 ответил cska.78
    сегодня в 13:58
    cska.78:
    Они даже со своими братушками как поступают на матче открытия :) https://www.youtube.com/watch?v=f3NcCvVE3KE
    Так они же к тому времени летели 0:1. Вот пигги и показали всю свою сущность )))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 13:56
    Лучший Президент лучшего клуба РФПЛ принимает поздравления сегодня. ПРИСОЕДИНЯЮСЬ ко всем благим пожеланиям.
    cska.78
    cska.78 ответил Dinamovets1927
    сегодня в 13:55
    Dinamovets1927:
    Я уверен,они только так и выигрывают,по-тухлому!Fair Play у этой банды не в почете!
    Они даже со своими братушками как поступают на матче открытия :)
    mangoх12
    mangoх12 ответил spartach n1
    сегодня в 13:54
    spartach n1:
    Сивые усиленно празднувуют 17 лет чемоданов беспалого харьковского барыги рейтузами,последняя радость что им осталась,фаланги то уже на счёту у коллекторов ))
    Человек на ретузах уделал человека с бензоколонками - "талант" Федуна очевиден)) axaxaxxa
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 13:51
    В это время в Тарасовке

    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 13:50
      Jum13
      Jum13 ответил spartach n1
      сегодня в 13:49
      spartach n1:
      А после дерби не искали ?
      После 15-го спартачей искали - некоторых еле через три дня нашли )))
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 13:47
      Ну вся конина и припотелые бьются за спекулянта ))
      Dinamovets1927
      Dinamovets1927 ответил КАМЮ
      сегодня в 13:47
      Я уверен,они только так и выигрывают,по-тухлому!Fair Play у этой банды не в почете!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил КАМЮ
      сегодня в 13:47
      Много можно говорить про кого хочешь и наммехаться. Но Гиннер, ФЕДУН, ГАЛИЦКИЙ ПОСТРОИЛИ СТАДИОНЫ ДЛЯ НАС С ВАМИ. А СКАЗАЛА-МАЗАЛА ЭТО ВСЕ МОЖНО И СКАЗАТЬ БОЛТОВНЯ.
      spartach n1
      spartach n1 ответил КАМЮ
      сегодня в 13:44
      КАМЮ:
      Вот ты где! А тебя очень искали 15-го вечером.
      А после дерби не искали ?
      КАМЮ
      КАМЮ ответил Владимир_Спартак
      сегодня в 13:43
      Владимир_Спартак:
      Да ты знаешь и твои умники поливают Спартак не меньше. Если честно я пришёл сюда поговорить о футболе. А тут одна злость другая на друга. Я всегда болел в Еврокубках за все наши Клубы. А вот сейчас в Селтика поймал себя на том, что как то не хочется что бы Зенит и забил, и пропустил. Наверное уходить от сюда надо.
      Можно найти приятного собеседника любой окаски.
      Но иногда хочется дать ответ и болтунам.
      ОЛЛС
      ОЛЛС
      сегодня в 13:43
      Евгений Гинер - человек слова.Он обещал построить стадион,и,он его построил,построил тогда,когда для этого была самая неподходящая финансовая ситуация. Он не временщик,который пришел,чтобы нажиться и нахапать,а потом свалить.Для Евгения работа в нашем клубе это нечто большее,чем бизнес.Это настоящее подвижничество!
      Dinamovets1927
      Dinamovets1927
      сегодня в 13:41
      Лучшим подарком будет уверенная Виктория над сербскими братками пупсов!Атлетик накидает крючкохвостым и всё будет в ажуре!Удачи армейцам!
      PS:СПАРТАЧИ,ГДЕ ВАШ ЕВРОКУБОК?ГДЕ?
      ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:В РИФМЕ!
      КАМЮ
      КАМЮ ответил Dinamovets1927
      сегодня в 13:40
      Dinamovets1927:
      17 лет без побед-любимый слоган Лени Фердуна!!😝😆😄
      В прошлом году исполнилось ещё одно его пожелание - "мне бы любую победу, хоть тухленькую"
      Великолепный
      Великолепный ответил КАМЮ
      сегодня в 13:40
      КАМЮ:
      Вот ты где! А тебя очень искали 15-го вечером.
      15 вечером он прятался!
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