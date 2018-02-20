17 лет назад Гинер стал президентом ЦСКА

17 лет назад, 20 февраля 2001 года, Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. При нем «красно-синие» выиграли 20 трофеев.
ЦСКА за это время добыл 6 титулов чемпионов России, 7 Кубков России, 6 Суперкубков России, а также Кубок УЕФА.
Недавно ходили слухи, что Гинер может продать клуб, но позже эту информацию опровергли.
Краснодар поздравляет армейцев!
Чем больше таких влюбленных в футбол людей как Галицкий, Гинер и Федун - тем быстрее и лучше будет развиваться Российский футбол!
Краснодар поздравляет армейцев!
Чем больше таких влюбленных в футбол людей как Галицкий, Гинер и Федун - тем быстрее и лучше будет развиваться Российский футбол!