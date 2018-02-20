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FA начнет расследование по инциденту с дракой Агуэро и болельщиком «Уигана»

сегодня, 11:42
Уиган АтлетикЛоготип футбольный клуб Уиган Атлетик1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии (FA) начнет расследование по инциденту в матче Кубка Англии «Уиган» - «Манчестер Сити» (1:0).

По окончании игры фанаты массово выбежали на поле, а нападающий «горожан» Серхио Агуэро вступил в перепалку с болельщиком «Уигана» и ударил того по лицу

При этом санкции могут коснуться обеих сторон. «Уигану» предстоит объяснить, почему клуб, как принимающая сторона, допустил подобный инцидент, а «Манчестер Сити» могут наказать за столкновение болельщиков «горожан» с полицией и стюардами после финального свистка и сломанные рекламные щиты.

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Все комментарии
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил beloff
сегодня в 14:40
Мне плевать на каталонцев, и я не персофан Пепа. Свинки видать уже разбежались после очередного позора..пытаются поднять свою популярность на других ветках.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил beloff
сегодня в 14:28
beloff:
Агуэро красавчик, хоть и не переношу МС, но быдло фану надо было ответить за такое поведение
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:10
    Видно нервы подвели.....сожалею!
    beloff
    beloff
    сегодня в 12:56
    Агуэро красавчик, хоть и не переношу МС, но быдло фану надо было ответить за такое поведение
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 12:18
    судейство можно обсуждать вечно,но одно ясно точно - Агуэро минимум на 5 матчей out,может даже вообще на 10 (По правилам ФА санкции в отношении игроков распространяются и на чемпионат и на кубок)
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 12:17
    Уиган уже в третий(!) раз подряд обыгрывает Сити в кубке Англии.
    Призрак Убитого Енота
    Призрак Убитого Енота
    сегодня в 12:14
    Да ничего там с Агуэро не произошло страшного, фанату надо было сидеть на поле... А вот за лысого гения, который полез на тренера третьего дивизиона в подтрибунке быковать, надо МС действительно наказать. Хотя им и так теперь придется Пепу еще миллионов на 500 игроков накупить, пока что только 3 топчика на каждую позицию, а турнира 4, вот и вылетают.
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