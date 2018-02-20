FA начнет расследование по инциденту с дракой Агуэро и болельщиком «Уигана»

Футбольная ассоциация Англии (FA) начнет расследование по инциденту в матче Кубка Англии «Уиган» - «Манчестер Сити» (1:0).

По окончании игры фанаты массово выбежали на поле, а нападающий «горожан» Серхио Агуэро вступил в перепалку с болельщиком «Уигана» и ударил того по лицу.

При этом санкции могут коснуться обеих сторон. «Уигану» предстоит объяснить, почему клуб, как принимающая сторона, допустил подобный инцидент, а «Манчестер Сити» могут наказать за столкновение болельщиков «горожан» с полицией и стюардами после финального свистка и сломанные рекламные щиты.