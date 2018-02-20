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Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду арестован и подозревается в разбойном нападении

сегодня, 13:30

Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду арестован. Он подозревается в разбойном нападении на мужчину.

По словам потерпевшего, Семеду вместе с двумя другими мужчинами избил его и связал в одном из домов Валенсии. После этого футболист якобы забрал ключи у потерпевшего и ограбил его квартиру. 

В ноябре Семеду уже был уличен в хулиганстве, когда он приехал в ночной клуб на своем авто, после чего угрожал сотрудникам заведения пистолетом.

Футболист сборной Португалии перебрался в «Вильярреал» летом 2017 года из «Спортинга» за 14 млн евро, но пока сыграл только 4 матча из-за частых травм.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:49
Пора за тюремную команду поиграть.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:47
Его видать наши "братки" в Испанию заслали!
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