Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду арестован и подозревается в разбойном нападении

Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду арестован. Он подозревается в разбойном нападении на мужчину.

По словам потерпевшего, Семеду вместе с двумя другими мужчинами избил его и связал в одном из домов Валенсии. После этого футболист якобы забрал ключи у потерпевшего и ограбил его квартиру.

В ноябре Семеду уже был уличен в хулиганстве, когда он приехал в ночной клуб на своем авто, после чего угрожал сотрудникам заведения пистолетом.

Футболист сборной Португалии перебрался в «Вильярреал» летом 2017 года из «Спортинга» за 14 млн евро, но пока сыграл только 4 матча из-за частых травм.