«Тосно» с Погребняком в составе обыграл «Авангард»

«Тосно» с минимальным счетом обыграл «Авангард» в товарищеском матче на турецком сборе. Единственным голом со штрафного на 66-й минуте отметился полузащитник Вагиз Галиулин. На 40-й минуте встречи хавбек курской команды Азамат Гурфов получил красную карточку.

«Тосно»: Опарин (Лукичев 46), Миюшкович, Погребняк (Труич 76), Нуну Роша (Карницкий 67), Галиулин (Макаров 76), Мирзов (Мелкадзе 76), Маргасов, Дугалич (Сухарев 44), Чернов, Рикардиньо (Палиенко 74), Полетанович (Жигулев 67).

Отметим, что в составе тосненцев вышел бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк, который все еще не подписал контракт.