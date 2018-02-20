Монтелла: «Мне очень интересно соперничать с Моуриньо»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам жизненно важно находиться в хорошей физической форме и не терять концентрацию. В конце концов, мы бьемся за свое имя и должны отдать борьбе все силы. Мне очень интересно соперничать с Жозе Моуриньо, ведь это пионер в нашем деле. Я читал его книги, изучал тактические соображения. Несомненно, у такого специалиста всегда есть чему поучиться», - сказал Монтелла.