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На стадионе в Ростове-на-Дону во время ЧМ будут продавать алкоголь

сегодня, 08:29

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что к концу февраля будет подготовлен проект постановления, снимающий ограничения на продажу алкоголя на «Ростов-Арене» и в зоне Фестиваля болельщиков для ФИФА и ее партнеров.

В 2017 году власти Ростовской области приняли постановление, по которому «Ростов-Арена», фан-зона в Ростове-на-Дону, а также новый аэропорт Платов входят в перечень объектов, где не допускается продажа алкоголя. Компания «САН ИнБев», которая является официальным спонсором чемпионата мира по футболу в категории «Пиво и пивные напитки», заявила о готовности в судебном порядке отстаивать право на продажу пива во время первенства.

«Поручение о подготовке проекта постановления было дано в конце января текущего года. Проект будет разработан к концу февраля и далее принят в установленном порядке. Ограничения останутся, но не для всех. С учетом изменений федерального законодательства… будет сделано исключение для FIFA и коммерческих партнеров FIFA - в части реализации алкогольной продукции на стадионе „Ростов-Арена“ и в границах местоположения Фестиваля болельщиков», — сказал Голубев.

На Кубке Конфедераций пиво продавалось в пластиковой таре.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:55
Ну да,для партнеров надо сделать исключение,а своим не обязательно на мундиале зарабатывать..(
Faustello
Faustello
сегодня в 11:26
Хорошо бы ещё траву и девок )))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:19
Пиво Будет называться "ГОЛУБКОВ от ЛАЗУРНОЙ БАЛТИКИ"!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 10:05
И стоить это будет миллиард биткоинов за стакан.
kastites
kastites
сегодня в 10:04
Это безобразие
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:03
Ну ведь могут когда надо денег заработать!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:58
Кто-то поднимет большие деньги на алкоголе.
Скорее всего это будут хорошие знакомые Голубева.
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