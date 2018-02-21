Куртуа: «Если Флорентино Перес позвонит моему агенту, то он выслушает его предложение»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа рассказал про свое будущее в английском клубе. Ранее ходило множество слухов, что вратарь близок к переходу в «Реал».



«СМИ не совсем верно меня поняли, когда я сказал, что связан с Мадридом. В Испании осталась моя жена с двумя детьми, а находиться на таком расстоянии очень тяжело. Однако у меня действующий контракт с „Челси“, я рад выступать за этот клуб.



Я являюсь основным голкипером команды, что меня устраивает. Если Флорентино Перес (президент „Реала“) позвонит моему агенту, то он выслушает его предложение».