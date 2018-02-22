Моуриньо: «Спрошу Бекхэма, Роя Кина и Скоулза, что они делали, когда МЮ терял мяч»

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» главному тренеру МЮ Жозе Моуриньо задали вопрос о том, что больше бы предпочёл новичок команды Алексис Санчес, играть по чёткой тактической инструкции или иметь свободу действий, на что наставник «манкунианцев» дал развёрнутый ответ:

«Мне кажется, что вы все, или многие из вас, придумываете какой-то новый вид спорта! В Англии некоторые люди тоже говорят, что вингеры не должны обороняться. В следующий раз когда я увижу Дэвида Бекхэма, я спрошу его: „Дэвид, когда ты играл на правой бровке „Юнайтед“, а левый защитник соперника шёл в атаку, ты стоял и смотрел на трибуны или возвращался назад в защиту?“ Да, я спрошу у него. Все знают, я не большой друг Роя Кина или Пола Скоулза, но я спрошу у них: „Когда ваша команда теряла мяч, вы возвращались назад или просто прогуливались по газону?“

Теперь похоже все хорошие футболисты должны иметь свободу действий. Так глупо об этом говорить, но, когда твоя команда с мячом, то вы атакуете. Когда она без мяча, то обороняетесь. Вот и всё. Но создаётся ощущение, что некоторые просто придумывают какой-то новый вид спорта. Я этого не понимаю. Многие топ-команды в наше время (не 10, 20 или 30 лет назад, а сейчас) именно так и играют. У всех них есть тактическая дисциплина».