Иванович: «Есть много причин, помешавших нам показать лучшую игру против „Селтика“»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал гостевое поражение от «Селтика» в матче 1/16 финала Лиги Европы и поделился ожиданиями от ответной игры:

«0:1 – не очень приятный счёт для нас и хороший для „Селтика“. Тем не менее, уверен, что у нас есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче. Мы приложим для этого все усилия. Думаю, мы должны обыграть „Селтик“ и пройти в следующий раунд Лиги Европы.

Честно говоря, есть много причин, которые помешали нам показать лучшую игру. В первую очередь, мы очень долго не играли официальные матчи. Была длительная пауза и долгие тренировочные сборы. А наш соперник играет каждую неделю и находится в игровом тонусе. Также, конечно, сказался фактор домашнего стадиона и атмосфера на трибунах. Болельщики „Селтика“ очень здорово поддерживают своих и оказывают психологическое давление на команду соперника.

Но думаю, в Санкт-Петербурге матч сложится совсем по-другому. Дома мы будем играть уже при своих болельщиках, и это точно нам поможет. К тому же нельзя сказать, что из Шотландии мы уехали с очень плохим результатом. Они сыграли очень хорошо, были компактны и агрессивны, показали отличный футбол и много интересных идей на поле. Думаю, прошедший матч был интересен для болельщиков. У „Селтика“ действительно очень сильная команда, и к ответной игре нам нужно многое изменить, чтобы одолеть их.

Надеюсь, я получу разрешение от врачей и смогу заниматься с командой. Думаю, смогу сыграть и в ближайшем матче против „Селтика“».