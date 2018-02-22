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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Иванович: «Есть много причин, помешавших нам показать лучшую игру против „Селтика“»

сегодня, 04:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик21:00 Не начался

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал гостевое поражение от «Селтика» в матче 1/16 финала Лиги Европы и поделился ожиданиями от ответной игры:

«0:1 – не очень приятный счёт для нас и хороший для „Селтика“. Тем не менее, уверен, что у нас есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче. Мы приложим для этого все усилия. Думаю, мы должны обыграть „Селтик“ и пройти в следующий раунд Лиги Европы. 

Честно говоря, есть много причин, которые помешали нам показать лучшую игру. В первую очередь, мы очень долго не играли официальные матчи. Была длительная пауза и долгие тренировочные сборы. А наш соперник играет каждую неделю и находится в игровом тонусе. Также, конечно, сказался фактор домашнего стадиона и атмосфера на трибунах. Болельщики „Селтика“ очень здорово поддерживают своих и оказывают психологическое давление на команду соперника.

Но думаю, в Санкт-Петербурге матч сложится совсем по-другому. Дома мы будем играть уже при своих болельщиках, и это точно нам поможет. К тому же нельзя сказать, что из Шотландии мы уехали с очень плохим результатом. Они сыграли очень хорошо, были компактны и агрессивны, показали отличный футбол и много интересных идей на поле. Думаю, прошедший матч был интересен для болельщиков. У „Селтика“ действительно очень сильная команда, и к ответной игре нам нужно многое изменить, чтобы одолеть их. 

 Надеюсь, я получу разрешение от врачей и смогу заниматься с командой. Думаю, смогу сыграть и в ближайшем матче против „Селтика“».

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vka1970
vka1970
сегодня в 10:55
И одна из них это ваше Фаберже.
Надеюсь в Питере оно Вам поможет.
Завтра
Завтра ответил Морозовский
сегодня в 08:40
Морозовский:
Главная причина - вам всем, вместе с физруком, наплевать на команду, за которую вы играете.
"Не ровняйте окружающих по себе." (с) Мудрость
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:37
5-0 минимум
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 07:21
есть возможность дома все исправить
Морозовский
Морозовский
сегодня в 06:16
Главная причина - вам всем, вместе с физруком, наплевать на команду, за которую вы играете.
cska plus
cska plus
сегодня в 05:43
Сегодня ждём победы!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 04:59
Главная из них - перманентное крышеклюйство
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:49
Сегодня этих причин нет?
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