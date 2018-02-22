Сарри: «В первом матче с „Лейпцигом“ мы играли как шуты»

Сегодня, 22 февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между «РБ Лейпциг» и «Наполи». Итальянцам придется постараться, чтобы исправить ошибки первого матча, ведь тогда немцы победили со счетом 3:1. Наставник неаполитанцев Маурицио Сарри рассчитывает, что в этот раз его команда сыграет увереннее:

«Мы играли как шуты в первом матче, на 70 % в этом виноват я, на 10 % клуб, еще на 10 % игроки, на 10 % остальной персонал. Дело вовсе не в запасных игроках, ведь худшая часть встречи прошла при участии основных футболистов.

Мы обязаны выйти на поле с желанием победить и доказать, кем являемся. Надеюсь, события поединка сложатся по нашему сценарию, и мы пройдем в следующий раунд».