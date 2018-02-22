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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.323.453.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет1.93.753.85
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.873.74.05
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.653.32.65
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Тренер «Спартака-2»: «„Спартак“ вряд ли сможет решить задачу и пройти „Атлетик“»

сегодня, 10:28
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23:05 Не начался

Тренер «Спартака-2» Андрей Коновалов сомневается, что первая команда «красно-белых» сумеет добиться необходимого результата в ответном матче с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы: 

«„Спартаку“ будет очень тяжело пройти дальше. „Атлетик“ мало забивает, но и пропускает тоже мало. Это достаточно организованная команда. Думаю, что будет сложно забить им три мяча. Мне кажется, „Спартак“ еще не вошел в чемпионат и ему немного не хватает игрового темпа и тонуса. Поэтому он вряд ли сможет решить задачу.

Лига Европы - достаточно престижный турнир. Команда хотела бы пройти дальше и добиться каких-то титулов, но исходя из ситуации, все что ни делается, это к лучшему. Если вылетят, будет больше сил на борьбу в чемпионате, но в глубине души я надеюсь, что „Спартак“ сможет пройти „Атлетик“».

Первый матч завершился победой коллектива из Бильбао со счетом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 22 февраля, в 23:05 по московскому времени.

Наставник «Спартака» Массимо Каррера обещает, что его игроки выложатся на 130 процентов ради крупной победы над «Атлетиком».

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Все комментарии
vka1970
vka1970 ответил makkie
сегодня в 15:54
makkie:
Виталик, да тут и не взломаешь никак - вряд ли кто-то сидит и пароли подбирает)
Ну да.Старый стал и соображать стал хуже.
Ты прав.
makkie
makkie ответил vka1970
сегодня в 15:33
vka1970:
Беру свои слова обратно.Не разобрался и поспешил с выводами. Ильнура ни кто не трогал и не взламывал.
Виталик, да тут и не взломаешь никак - вряд ли кто-то сидит и пароли подбирает)
Miaf
Miaf
сегодня в 14:26
Мы все надеемся , что Спартак сможет пройти Атлетик. Вперед лучшая команда России, только мы на это способны.
vka1970
vka1970 ответил makkie
сегодня в 13:50
makkie:
Почему? Это Ильнур написал.
Беру свои слова обратно.Не разобрался и поспешил с выводами. Ильнура ни кто не трогал и не взламывал.
makkie
makkie ответил vka1970
сегодня в 13:28
vka1970:
LOppLOpp сегодня в 10:59 Коновалов, почему футболисты из Спартака-2 не дотягивают до основы? лучше за собой следите. ЖалобаИОтветить Понравилось ___________________________________ Макс, передай Ильнуру на блоге, что его взломали. А может просто скопировали. Разбирайтесь.
Почему? Это Ильнур написал.
grafff
grafff
сегодня в 12:59
3 мяча сложно будет забить
vka1970
vka1970 ответил makkie
сегодня в 12:41
makkie:
Мне кажется, „Спартак“ еще не вошел в чемпионат и ему немного не хватает игрового темпа и тонуса. ______________________________ Это очевидно. Никто не выходит на пик формы к первым матчам зимы-весны.
LOppLOpp сегодня в 10:59
Коновалов, почему футболисты из Спартака-2 не дотягивают до основы?
лучше за собой следите.
ЖалобаИОтветить
Понравилось
___________________________________
Макс, передай Ильнуру на блоге, что его взломали.
А может просто скопировали.
Разбирайтесь.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:12
МОЛОДЕЦ КОНОВАЛОВ АНДРЕЙ ! ПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ПРИВИВАЕТ ДУБЛЮ !!!
ПУСТЬ ВПИТЫВАЮТ, ЧТО СПАРТАКУ НЕЧЕГО ЛОВИТЬ В ЕВРОПЕ !!!

ГЫ-ГЫ
Saang
Saang ответил makkie
сегодня в 11:35
makkie:
Мне кажется, „Спартак“ еще не вошел в чемпионат и ему немного не хватает игрового темпа и тонуса. ______________________________ Это очевидно. Никто не выходит на пик формы к первым матчам зимы-весны.
Локомотиву это не помешало... Самое обидно что Атлетик играл даже не сильно, а средне, просто мы еще слабее оказались(
Saang
Saang ответил Serg3.12
сегодня в 11:34
Serg3.12:
Не прав. Фанаты у ЦСКА и Зенита самые законопослушные в мире, никогда не дерутся и файеры не таскают)) Как, впрочем, только у них трезвомыслящие тренеры, и только они не радуются чужим неудачам))
А, то есть файер в заднице на матч с Сосьедадом пронес личный проктолог Кокорина штоль, а не фанаты?
Serg3.12
Serg3.12 ответил Saang
сегодня в 11:22
Saang:
Оно самое. спс. Приедь к ним ЦСКА - говорили бы также, равно как и с зеньками. Эти не любят русских в комплексе, а не по клубам
Не прав.
Фанаты у ЦСКА и Зенита самые законопослушные в мире, никогда не дерутся и файеры не таскают))
Как, впрочем, только у них трезвомыслящие тренеры,
и только они не радуются чужим неудачам))
makkie
makkie
сегодня в 11:22
Мне кажется, „Спартак“ еще не вошел в чемпионат и ему немного не хватает игрового темпа и тонуса.
______________________________

Это очевидно.
Никто не выходит на пик формы к первым матчам зимы-весны.
Saang
Saang ответил RussianHorse
сегодня в 11:17
RussianHorse:
Какой тебе пруф нужен? Интервью? https://mobile.twitter.com/_/status/966392103193448449
Оно самое. спс.
Приедь к ним ЦСКА - говорили бы также, равно как и с зеньками. Эти не любят русских в комплексе, а не по клубам
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 11:12
Зря обиделись на тренера.
Он сказал, как видит ситуацию, и вполне объективно.
Jum13
Jum13
сегодня в 11:09
Иуда! Святотатец! Ты должен был сказать, что обыграть Атлетико у них дома с разницей в 5 мячей - это как спартачу н7 тут ляпнуть!
RussianHorse
RussianHorse ответил Saang
сегодня в 11:09
Saang:
Для фанов Зенита и коней было бы то же самое. Баски - крайние традиционалисты, и по их клубу это видно. Да, кстати, пруф пжлст)
Какой тебе пруф нужен? Интервью?
https://mobile.twitter.com/_/status/966392103193448449
cpartak60
cpartak60 ответил vka1970
сегодня в 11:04
vka1970:
А я спокоен как удав.Всё понятно будет после финального свистка второго противостояния.А пока есть надежда, надо Верить.
ну да!поживем увидим!
Saang
Saang ответил RussianHorse
сегодня в 11:01
RussianHorse:
В Бильбао что-то совсем не рады приезду фанатов «Спартака». Сначала появилась информация, что в школах города отменили дополнительные занятия, а владельцам баров и ресторанов посоветовали убрать мебель с улицы. Несколько часов спустя в городе вообще прошел митинг против ультраправых фанатов московской команды. Сообщается, что в нем участвовали несколько сотен человек. В интервью российским журналистам организатор акции Кепа заявил: фанаты «Спартака» – нацисты. – Мы знаем, что фанаты «Спартака» – нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города. - С чего вы взяли, что фанаты «Спартака» – нацисты? – А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас – левые и антифашистские. А у спартаковских – правые, и это не секрет. - Вы ждете, что митингом дело не ограничится? – Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать – не выйдет! Это наш долг.
Для фанов Зенита и коней было бы то же самое. Баски - крайние традиционалисты, и по их клубу это видно.
Да, кстати, пруф пжлст)
LOpp
LOpp
сегодня в 10:59
Коновалов, почему футболисты из Спартака-2 не дотягивают до основы?
лучше за собой следите.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:53
Задача пупсиков слить Лигу Европы и сэкономить силы на чемпионат России!))

Все рекорды в Еврокубках уже покоряны - Л/Ч - 0:7 Л/Е - 1/18финала - 1:3
kastites
kastites
сегодня в 10:46
Трезво мыслит человек.
Хотя раз в год и палка стреляет
RussianHorse
RussianHorse ответил Saang
сегодня в 10:43
Saang:
Спартак остается один - даже свои его оставляют. Именно в такие минуты необходима поддержка преданных болельщиков! Кто, если не мы?! Вперед, Спартак, соверши чудо и выйди в одну восьмую!
В Бильбао что-то совсем не рады приезду фанатов «Спартака». Сначала появилась информация, что в школах города отменили дополнительные занятия, а владельцам баров и ресторанов посоветовали убрать мебель с улицы. Несколько часов спустя в городе вообще прошел митинг против ультраправых фанатов московской команды. Сообщается, что в нем участвовали несколько сотен человек.

В интервью российским журналистам организатор акции Кепа заявил: фанаты «Спартака» – нацисты.

– Мы знаем, что фанаты «Спартака» – нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города.

- С чего вы взяли, что фанаты «Спартака» – нацисты?

– А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас – левые и антифашистские. А у спартаковских – правые, и это не секрет.

- Вы ждете, что митингом дело не ограничится?

– Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать – не выйдет! Это наш долг.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 10:43
Можно было об этом и не говорить,все живут реальностью и понимают что шансы микроскопические,но они есть,и пока есть хоть малейший шанс то им надо воспользоватся,ну а получится или нет игра покажет...
vka1970
vka1970
сегодня в 10:36
А я спокоен как удав.Всё понятно будет после финального свистка второго противостояния.А пока есть надежда, надо Верить.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:36
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 10:34
    Взял и настроил против себя федуна, мог бы молча сомневаться, с другой стороны понимает, что вся страна об этом знает.
    Saang
    Saang
    сегодня в 10:30
    Спартак остается один - даже свои его оставляют. Именно в такие минуты необходима поддержка преданных болельщиков! Кто, если не мы?! Вперед, Спартак, соверши чудо и выйди в одну восьмую!
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