Тренер «Спартака-2»: «„Спартак“ вряд ли сможет решить задачу и пройти „Атлетик“»

Тренер «Спартака-2» Андрей Коновалов сомневается, что первая команда «красно-белых» сумеет добиться необходимого результата в ответном матче с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы:

«„Спартаку“ будет очень тяжело пройти дальше. „Атлетик“ мало забивает, но и пропускает тоже мало. Это достаточно организованная команда. Думаю, что будет сложно забить им три мяча. Мне кажется, „Спартак“ еще не вошел в чемпионат и ему немного не хватает игрового темпа и тонуса. Поэтому он вряд ли сможет решить задачу.

Лига Европы - достаточно престижный турнир. Команда хотела бы пройти дальше и добиться каких-то титулов, но исходя из ситуации, все что ни делается, это к лучшему. Если вылетят, будет больше сил на борьбу в чемпионате, но в глубине души я надеюсь, что „Спартак“ сможет пройти „Атлетик“».

Первый матч завершился победой коллектива из Бильбао со счетом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 22 февраля, в 23:05 по московскому времени.

Наставник «Спартака» Массимо Каррера обещает, что его игроки выложатся на 130 процентов ради крупной победы над «Атлетиком».