Тренер «Спартака-2»: «„Спартак“ вряд ли сможет решить задачу и пройти „Атлетик“»

Тренер «Спартака-2» Андрей Коновалов сомневается, что первая команда «красно-белых» сумеет добиться необходимого результата в ответном матче с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы:
«„Спартаку“ будет очень тяжело пройти дальше. „Атлетик“ мало забивает, но и пропускает тоже мало. Это достаточно организованная команда. Думаю, что будет сложно забить им три мяча. Мне кажется, „Спартак“ еще не вошел в чемпионат и ему немного не хватает игрового темпа и тонуса. Поэтому он вряд ли сможет решить задачу.
Лига Европы - достаточно престижный турнир. Команда хотела бы пройти дальше и добиться каких-то титулов, но исходя из ситуации, все что ни делается, это к лучшему. Если вылетят, будет больше сил на борьбу в чемпионате, но в глубине души я надеюсь, что „Спартак“ сможет пройти „Атлетик“».
Первый матч завершился победой коллектива из Бильбао со счетом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 22 февраля, в 23:05 по московскому времени.
Наставник «Спартака» Массимо Каррера обещает, что его игроки выложатся на 130 процентов ради крупной победы над «Атлетиком».
Ты прав.
Ты прав.
Коновалов, почему футболисты из Спартака-2 не дотягивают до основы?
лучше за собой следите.
ЖалобаИОтветить
Понравилось
___________________________________
Макс, передай Ильнуру на блоге, что его взломали.
А может просто скопировали.
Разбирайтесь.
Коновалов, почему футболисты из Спартака-2 не дотягивают до основы?
лучше за собой следите.
ЖалобаИОтветить
Понравилось
___________________________________
Макс, передай Ильнуру на блоге, что его взломали.
А может просто скопировали.
Разбирайтесь.
ПУСТЬ ВПИТЫВАЮТ, ЧТО СПАРТАКУ НЕЧЕГО ЛОВИТЬ В ЕВРОПЕ !!!
ГЫ-ГЫ
ПУСТЬ ВПИТЫВАЮТ, ЧТО СПАРТАКУ НЕЧЕГО ЛОВИТЬ В ЕВРОПЕ !!!
ГЫ-ГЫ
Фанаты у ЦСКА и Зенита самые законопослушные в мире, никогда не дерутся и файеры не таскают))
Как, впрочем, только у них трезвомыслящие тренеры,
и только они не радуются чужим неудачам))
Фанаты у ЦСКА и Зенита самые законопослушные в мире, никогда не дерутся и файеры не таскают))
Как, впрочем, только у них трезвомыслящие тренеры,
и только они не радуются чужим неудачам))
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Это очевидно.
Никто не выходит на пик формы к первым матчам зимы-весны.
______________________________
Это очевидно.
Никто не выходит на пик формы к первым матчам зимы-весны.
Приедь к ним ЦСКА - говорили бы также, равно как и с зеньками. Эти не любят русских в комплексе, а не по клубам
Приедь к ним ЦСКА - говорили бы также, равно как и с зеньками. Эти не любят русских в комплексе, а не по клубам
Он сказал, как видит ситуацию, и вполне объективно.
Он сказал, как видит ситуацию, и вполне объективно.
https://mobile.twitter.com/_/status/966392103193448449
https://mobile.twitter.com/_/status/966392103193448449
Да, кстати, пруф пжлст)
Да, кстати, пруф пжлст)
лучше за собой следите.
лучше за собой следите.
Все рекорды в Еврокубках уже покоряны - Л/Ч - 0:7 Л/Е - 1/18финала - 1:3
Все рекорды в Еврокубках уже покоряны - Л/Ч - 0:7 Л/Е - 1/18финала - 1:3
Хотя раз в год и палка стреляет
Хотя раз в год и палка стреляет
В интервью российским журналистам организатор акции Кепа заявил: фанаты «Спартака» – нацисты.
– Мы знаем, что фанаты «Спартака» – нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города.
- С чего вы взяли, что фанаты «Спартака» – нацисты?
– А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас – левые и антифашистские. А у спартаковских – правые, и это не секрет.
- Вы ждете, что митингом дело не ограничится?
– Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать – не выйдет! Это наш долг.
В интервью российским журналистам организатор акции Кепа заявил: фанаты «Спартака» – нацисты.
– Мы знаем, что фанаты «Спартака» – нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города.
- С чего вы взяли, что фанаты «Спартака» – нацисты?
– А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас – левые и антифашистские. А у спартаковских – правые, и это не секрет.
- Вы ждете, что митингом дело не ограничится?
– Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать – не выйдет! Это наш долг.