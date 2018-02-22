Мустафи: «Английская Премьер-Лига - самый напряженный чемпионат в Европе»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи рассказал про сложности выступлений в английской Премьер-Лиге.



«Английская Премьер-Лига - самый напряженный чемпионат в Европе. Я знал это раньше, но теперь, когда сыграл достаточное количество матчей, я это почувствовал на себе. Однако возможность играть в одной команде с большими игроками дает вам невероятный опыт.



Защитнику в АПЛ действительно сложно выполнять свою работу на 100%. Когда что-то пошло не так - у противника сразу появляется шанс забить гол вашей команде, а это портит вашу репутацию».



Напомним, что Шкодран Мустафи перешел в «Арсенал» летом 2016 года.