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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Де Хеа, Фред, Виллиан и Мюллер претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

сегодня, 13:03

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер Давид Де Хеа спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Севильей», Фред принес «Шахтеру» победу над «Ромой», полузащитник «Челси» Виллиан забил важный гол «Барселоне», а нападающий «Баварии» Томас Мюллер сыграл важную роль в разгроме «Бешикташа».

Проголосовать за лучшего игрока вы можете здесь.

Также УЕФА запустил голосование за лучший гол недели в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
bais MU
bais MU
сегодня в 15:52
Давид или Вилиан, Давид спас нас от поражения, а Вилиан был шикарен, по 5см точности в каждом ударе и был бы хет трик, да и играл он отлично!
амурец
амурец ответил Groove000
сегодня в 15:35
Groove000:
Барсу спасла ошибка пенсионеров, и такими ошибками нужно пользоваться
ну не каждый может такой ошибкой воспользоваться, в Барселоне на это способен только Иньеста
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 15:33
Давидушка, тут без вариантов, иначе у всей команды болели бы гланды
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 15:24
ДДХ выберут ибо он спас МЮ от очередного позора.
Groove000
Groove000 ответил амурец
сегодня в 15:00
амурец:
а Иньеста? по ходу он спас барсуков от поражения
Барсу спасла ошибка пенсионеров, и такими ошибками нужно пользоваться
Colchoneros
Colchoneros ответил Владимир Ушаков
сегодня в 14:47
Владимир Ушаков:
ДДХ хорош, но про разгром это бред,так парочку своих сэйфов сделал, а МЮ так же имел приличное количество моментов и даже забил в отличии от Севильи но гол отменили
Ты весь в Мауриньо!
Colchoneros
Colchoneros ответил Владимир Ушаков
сегодня в 14:46
Владимир Ушаков:
ДДХ хорош, но про разгром это бред,так парочку своих сэйфов сделал, а МЮ так же имел приличное количество моментов и даже забил в отличии от Севильи но гол отменили
даже забил в отличии от Севильи но гол отменили ))))))))))))) а ты хотел чтобы гол засчитали )) ну ты даешь
Colchoneros
Colchoneros ответил Владимир Ушаков
сегодня в 14:39
Владимир Ушаков:
ДДХ хорош, но про разгром это бред,так парочку своих сэйфов сделал, а МЮ так же имел приличное количество моментов и даже забил в отличии от Севильи но гол отменили
Какие еще моменты! Ты матч смотрел?
Karlos 1
Karlos 1
сегодня в 14:31
Определённо Де Хея
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 14:12
ДДХ хорош, но про разгром это бред,так парочку своих сэйфов сделал, а МЮ так же имел приличное количество моментов и даже забил в отличии от Севильи но гол отменили
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
сегодня в 13:48
Только Фред,только Шахтёр!
Die Roten
Die Roten
сегодня в 13:45
Я конечно за мюллера
Хотя тут все молодцы!
ES ES
ES ES
сегодня в 13:41
Однозначно Де Хеа или Виллиан! Аллисон тоже красава, сохранил интригу.
амурец
амурец
сегодня в 13:36
а Иньеста? по ходу он спас барсуков от поражения
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:35
Я думаю игрока недели в ЛЧ заслуживает игрок Шахтера Фред
dimagas1
dimagas1
сегодня в 13:33
Вариантов есть пару штук.Игру МЮ не видел,так что мои фавориты бразильские футболисты шахты и Челси.А Бавария и без Мюллера катала орлов.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:31
По справедливости, лучшим был Де Хеа. Опять спас этот красный автобус от позорного слива.
борька
борька
сегодня в 13:31
А, наши где?, Акинфеев на ноль сыграл!
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 13:21
Если учитывать индивидуальный вклад в конечный итог матча, то однозначно Де Хеа.
0 пропущенных в Севилье наверняка будет иметь ключевое значение, и это исключительно заслуга голкипера №1 в мире.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
сегодня в 13:21
Конечно Виллиан.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:17
Де Хеа или Фред.
Chatlan
Chatlan
сегодня в 13:15
Однозначно Виллан. Молодец парень
Может и ДДХ, тоже круто сыграл. Защита МЮ - клоуны конечно....
Monor
Monor
сегодня в 13:14
С Бешиком и без Мюллера бы справились
Фред и Виллиан достойные кандидаты, спору нет
но ИМХО лучший на этой неделе Де Хея. Без него мог разгром получиться. Лучший кипер в мире на данный момент.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:12
ДДХ!
Strikers188
Strikers188
сегодня в 13:06
Алиссон?
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