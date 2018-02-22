Де Хеа, Фред, Виллиан и Мюллер претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер Давид Де Хеа спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Севильей», Фред принес «Шахтеру» победу над «Ромой», полузащитник «Челси» Виллиан забил важный гол «Барселоне», а нападающий «Баварии» Томас Мюллер сыграл важную роль в разгроме «Бешикташа».

Проголосовать за лучшего игрока вы можете здесь.

Также УЕФА запустил голосование за лучший гол недели в Лиге чемпионов.