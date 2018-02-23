Расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы

УЕФА опубликовал расписание всех матчей 1/8 финала Лиги Европы. Первые встречи состоятся 8 марта, ответные — 15 марта.
Напомним, «Локомотив» сразится с «Атлетико», ЦСКА выступит против «Лиона», а «Зениту» предстоит схватка с «Лейпцигом». «Сине-бело-голубые» и «железнодорожники» начнут на выезде, «армейцы» — в Москве.
📅 ОФИЦИАЛЬНО: Расписание 1/8 финала #ЛигаЕвропы— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 февраля 2018 г.
Повесьте на видное место! 📍 pic.twitter.com/GErfdYGo49
А вот Локо откровенно не свезло со жребием. Соперник хорош в обороне и идёт с 1 поражением в чемпионате...