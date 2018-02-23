Расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы

1519393575

23 февраля 2018, 16:46

УЕФА опубликовал расписание всех матчей 1/8 финала Лиги Европы. Первые встречи состоятся 8 марта, ответные — 15 марта.

Напомним, «Локомотив» сразится с «Атлетико», ЦСКА выступит против «Лиона», а «Зениту» предстоит схватка с «Лейпцигом». «Сине-бело-голубые» и «железнодорожники» начнут на выезде, «армейцы» — в Москве.

