Каррагер и Гари Невилл раскритиковали Погба и Санчеса

06 марта 2018, 09:04
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл остались недовольны выступлением манкунианцев против «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура чемпионата страны.

«Погба играет свободно, будто с друзьями в парке. Похоже, что его заботят только видео для YouTube и Instagram. Он воспринимает происходящее как шутку. Неудивительно, что Жозе Моуриньо несколько раз оставлял его за бортом», — отметил Невилл.

«Ты вспомнил Погба... Взгляни, как неряшливо выглядел „Юнайтед“, насколько неумело он владел полем. Думаю, что Санчес был еще хуже Поля. В первом тайме он потерял мяч 19 раз — это что-то невероятное. А мы ведь говорим об игроке якобы мирового класса.

Такое чувство, будто Санчес и Погба — просто два ребенка на игровой площадке, которые считают, что они лучшие футболисты и могут делать, что захотят», — заключил Каррагер.

anyway
06 марта 2018 в 11:20
ой каррагеру бы только критиковать, иксперт нашелся...
grafff
06 марта 2018 в 09:53
Мертвые
Майкл59ru
06 марта 2018 в 09:45
Санчеса можно убрать из Арсенала,но вот Арсенал из Санчеса убрать невозможно )
Владимир Ушаков
06 марта 2018 в 09:37
Погба в обороне плохо сыграл,но в атаке смотрелся хорошо и удары были неплохие, а Алексис всё ещё вливается в новую команду,нужно ещё время
sihafazatron
06 марта 2018 в 09:36
надо им еще зарплату поднять))))
