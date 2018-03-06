Каррагер и Гари Невилл раскритиковали Погба и Санчеса

06 марта 2018, 09:04

Экс-защитник сборной Англии и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» остались недовольны выступлением манкунианцев против «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура чемпионата страны.

«Погба играет свободно, будто с друзьями в парке. Похоже, что его заботят только видео для YouTube и Instagram. Он воспринимает происходящее как шутку. Неудивительно, что Жозе Моуриньо несколько раз оставлял его за бортом», — отметил Невилл.

«Ты вспомнил Погба... Взгляни, как неряшливо выглядел „Юнайтед“, насколько неумело он владел полем. Думаю, что Санчес был еще хуже Поля. В первом тайме он потерял мяч 19 раз — это что-то невероятное. А мы ведь говорим об игроке якобы мирового класса.

Такое чувство, будто Санчес и Погба — просто два ребенка на игровой площадке, которые считают, что они лучшие футболисты и могут делать, что захотят», — заключил Каррагер.