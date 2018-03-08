Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2017/2018

Уткин: «Дуэль Депая и Набабкина может предвкушать только жестокий садист»

08 марта 2018, 18:36

Российский комментатор Василий Уткин не видит повода для оптимизма в отношении сегодняшних матчей российских клубов в Лиге Европы.

«Я не то чтобы был пессимистом, можно выразиться точнее: я не вижу никаких оснований для оптимизма. За пределами банального „в футболе бывает все“. Ну да, бывает-то все. Но не всегда.

ЦСКА — „Лион“. Ну да, игра дома. Но без защиты. А без Марио Фернандеса еще и без одного из надежнейших выходов из обороны. Дуэль на левом краю атаки „Лиона“ Мемфиса Депая с Кириллом Набабкиным может предвкушать только жестокий садист. 

Я не вижу оснований верить в „Зенит“. Я видел все три матча питерцев в сезоне, был разгром „Селтика“, да, но и гостевое поражение от него. А в ЛЧ „Селтик“ дома проиграл всем, в том числе „Андерлехту“. 

Поэтому если российские клубы сегодня на всех забьют гол, я не буду считать игровой день неудачным. А если забьют два — глядишь, и успехом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов РПЛ в 2023 году
25 декабря
Президент «Оренбурга» о Гойковиче и его агенте: «Пусть ищут новый клуб»
25 декабря
Канчельскис назвал четыре клуба, в которых никогда не будет работать
21 декабря
В «Сочи» объяснили, почему назначили Морено
17 декабря
Представители Виллиана Роши допустили возможность ухода бразильца из ЦСКА
16 декабря
В «Енисее» отреагировали на информацию про переход в статус фарм-клуба
16 декабря
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
09 марта 2018 в 00:59
дурачки смеялись с уточки, а меж тем один ток Кришити шальной фри-кик положил... и на этом кончился "отечественный футбол"))) аахаххаха
Kerri
Kerri
08 марта 2018 в 21:03
Пришла весна и утки разкрякались!
Levadia
Levadia ответ alfranza (раскрыть)
08 марта 2018 в 20:53
Для Зенита 50/50.
Всё будет зависеть от игры на выезде.
The Frei
The Frei
08 марта 2018 в 20:39
Дуэль Ливерпуля и Спартак может предвкушать только жестокий мазохист.
13 RUS
13 RUS
08 марта 2018 в 20:24
Пошел ты Вася в шоу взвешанные люди,польза бы была хоть какая то
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
08 марта 2018 в 20:17
Этот голубоглазый лазурный целый день на посту что-ли???).Постов нет одни дизлайки)). Наверно "пограничником" был)). "Граница на замке!")))
Старый Дед - 11
Старый Дед - 11
08 марта 2018 в 20:10
Хоть я болею за СКА Хабаровск, пожелаю братьям ЦСКА победы, а на кряки утки наплевать.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ LOpp (раскрыть)
08 марта 2018 в 20:02
Ильнур, привет!
А Паровозы забьют!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ alfranza (раскрыть)
08 марта 2018 в 20:01
А не слабО сегодня Локо в Мадриде выиграть!
Санчо Панса
Санчо Панса ответ ROMA DROGBA (раскрыть)
08 марта 2018 в 19:58
Это все не более чем предположение)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответ Санчо Панса (раскрыть)
08 марта 2018 в 19:55
Высока вероятность того, что он окажется прав. А Депай вполне может сделать с Набабкиным что то еще более интимное, чем то что Мертенс сделал с Комбаровым
Санчо Панса
Санчо Панса
08 марта 2018 в 19:52, ред.
Лучше бы вообще ничего не говорил, Фома неверующий! Можешь вообще не смотреть футбол сегодня) Смотри только не продави диван, если будешь сгорать от стыда!
LOpp
LOpp ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
08 марта 2018 в 19:41
Парочку Атлетико в Мадриде редко кто забивает, даже Реал и Барса.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
08 марта 2018 в 19:39
Как бомбит у коней от слов Васи). Забавно наблюдать за этим. Страшно подумать, что сделали бы они с Васей за строчку слов, жестокие садисты..))
311
311
08 марта 2018 в 19:37
Не думаю, что Депай сильнее своего дружбана Промяса! Так что Вася накручивает!)
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта 2018 в 19:34, ред.
Возвращение Уткина на МАТЧ ТВ может желать только жестокий маньяк!!!
dzvinka
dzvinka
08 марта 2018 в 19:32
все верно.
RDeanW
RDeanW ответ VV V (комментарий удален) (раскрыть)
08 марта 2018 в 19:28
ну спартак хоть на приз играет, а не всего лишь на место в зоне лч, как некоторые)
Суеверный
Суеверный
08 марта 2018 в 19:27, ред.
Василий Уткин сегодня скушал утку и породил "утку". Может потребоваться еще одна утка по медицинской части.
КЭТиК
КЭТиК
08 марта 2018 в 19:24
Уткиным закрыть дырку и пусть депаи кусают локти
alfranza
alfranza
08 марта 2018 в 19:15
У Зенита и Цска проходимые соперники, а вот труднее всего придется Локо. А так, Уткин прав в одном, лучше не надеяться на обилие голов.
Арбалет
Арбалет ответ vistory (комментарий удален) (раскрыть)
08 марта 2018 в 19:10
Так ел с одного корыта.
d_fincher
d_fincher
08 марта 2018 в 19:07
Во Вася потроллил ЦСКА, щас бомбанеееет кое у кого)
RDeanW
RDeanW
08 марта 2018 в 19:04
можно бесконечно не любить уткина за его чрезмерную прямоту, но он хотя бы не стесняется рубить правду. в плане троллинга он очень хорош. очень. ибо говорит не примитивные "семерочка", "зулус" и прочее, а красивые фразы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 марта 2018 в 19:03
Я не понял о каком садисте речь? Не уж то Уткин так о себе?
Не понял, извините.))).
ermak6848
ermak6848
08 марта 2018 в 19:01
вот тем и Интересны матчи с участием российских клубов в Лиге Европы.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
08 марта 2018 в 18:55
Уткин как всегда!
Зенит парочку забьёт в Лейпциге и Локо парочку в Мадриде.
А ЦСКА дома явно постарается не проиграть лягушатникам!
Воин666
Воин666
08 марта 2018 в 18:53
Тоже самое говорили и про дуэль Набабкина с Роналду в 2012, но ничего, выдержали же.
dudka 98
dudka 98
08 марта 2018 в 18:52
жир настроен скептически, но он прав
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 