Уткин: «Дуэль Депая и Набабкина может предвкушать только жестокий садист»

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08 марта 2018, 18:36

Российский комментатор не видит повода для оптимизма в отношении сегодняшних матчей российских клубов в Лиге Европы.

«Я не то чтобы был пессимистом, можно выразиться точнее: я не вижу никаких оснований для оптимизма. За пределами банального „в футболе бывает все“. Ну да, бывает-то все. Но не всегда.

ЦСКА — „Лион“. Ну да, игра дома. Но без защиты. А без Марио Фернандеса еще и без одного из надежнейших выходов из обороны. Дуэль на левом краю атаки „Лиона“ Мемфиса Депая с Кириллом Набабкиным может предвкушать только жестокий садист.

Я не вижу оснований верить в „Зенит“. Я видел все три матча питерцев в сезоне, был разгром „Селтика“, да, но и гостевое поражение от него. А в ЛЧ „Селтик“ дома проиграл всем, в том числе „Андерлехту“.

Поэтому если российские клубы сегодня на всех забьют гол, я не буду считать игровой день неудачным. А если забьют два — глядишь, и успехом».