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Семин опубликовал в своем Инстаграме фото с Симеоне

18 марта 2018, 15:00
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем Инстаграме опубликовал фотографию с наставником «Атлетико» Диего Симеоне​, а также прокомментировал противостояние с испанским клубом в 1/8 финала Лиги Европы. 

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли нас поддержать в матче против „Атлетико“. Мы играли с одной из лучших команде Европы, и для нас это был урок мастерства и концентрации. „Атлетико“ достоин победы в Лиге Европы. Отмечу, что наши ребята выложились на полную, несмотря на тяжелый календарь и постоянную смену полей: снег со „Спартаком“, лед с „Уралом“, идеальное поле в Испании. Теперь мы сосредоточены на подготовке к завершающей части чемпионата. Каждый из оставшихся матчей важен, и только с вашей поддержкой мы сможем добиться больших успехов. Надеюсь увидеть вас на следующей игре».

 

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли нас поддержать в матче против Атлетико. Мы играли с одной из лучших команде Европы, и для нас это был урок мастерства и концентрации. Атлетико достоин победы в Лиге Европы. Отмечу, что наши ребята выложились на полную, несмотря на тяжелый календарь и постоянную смену полей: снег со Спартаком, лед с Уралом, идеальное поле в Испании. Теперь мы сосредоточены на подготовке к завершающей части чемпионата. Каждый из оставшихся матчей важен, и только с вашей поддержкой мы сможем добиться больших успехов. Надеюсь увидеть вас на следующей игре.

Публикация от Юрий Семин (@seminup)

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
18 марта 2018 в 17:45
galem72
galem72
18 марта 2018 в 16:29
Походу фотку с палароида увеличили и оцифровали на инсту! ))
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
18 марта 2018 в 15:41
Когда тренировал Габалу,я там жил то он каждый вечер инСТОграммил
alfranza
alfranza
18 марта 2018 в 15:17
У Семина есть инстаграмм??? О_о
mat73
mat73
18 марта 2018 в 15:10
Палыч даже знает об ИнСтоГрамм, и правильно нажимает на нужные кнопочки??
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