Семин опубликовал в своем Инстаграме фото с Симеоне

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18 марта 2018, 15:00

Главный тренер «Локомотива» в своем Инстаграме опубликовал фотографию с наставником «Атлетико» ​, а также прокомментировал противостояние с испанским клубом в 1/8 финала Лиги Европы.



«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли нас поддержать в матче против „Атлетико“. Мы играли с одной из лучших команде Европы, и для нас это был урок мастерства и концентрации. „Атлетико“ достоин победы в Лиге Европы. Отмечу, что наши ребята выложились на полную, несмотря на тяжелый календарь и постоянную смену полей: снег со „Спартаком“, лед с „Уралом“, идеальное поле в Испании. Теперь мы сосредоточены на подготовке к завершающей части чемпионата. Каждый из оставшихся матчей важен, и только с вашей поддержкой мы сможем добиться больших успехов. Надеюсь увидеть вас на следующей игре».