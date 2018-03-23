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Артур: «У меня будет возможность проверить – действительно ли Месси с другой планеты»

23 марта 2018, 04:45

Полузащитник «Гремио» Артур, который с 1 июля будет выступать за «Барселону», поделился ожиданиями от предстоящих совместных тренировок в одной команде с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси:

«Когда я только начинал играть в футбол, я мог только мечтать о том, чтобы выступать за одну команду с такими великими футболистами, как Месси. Теперь вышло так, что я буду тренироваться с ним каждый день. Кроме того, у меня будет возможность проверить, действительно ли он с другой планеты или нет, ведь это выдающийся футболист».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
24 марта 2018 в 19:59
С планеты Плюк!
Gerz
Gerz
23 марта 2018 в 10:06
И причём тут Реал?
Майкл59ru
Майкл59ru
23 марта 2018 в 06:54
Да обычный Месси человек,просто умеет лучше всех в мире играть в футбол. Всё просто как дважды два )
Zidane.5
Zidane.5
23 марта 2018 в 06:16
С планеты напичканных гормоном роста!!!)))))
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