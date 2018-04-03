Назначены судьи на матчи 25-го тура РФПЛ

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03 апреля 2018, 17:55

Официальный сайт РФС сообщает, что назначены судьи и инспекторы на матчи 25-го тура РФПЛ.

7 апреля (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Роман Чернов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Арсенал» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

8 апреля (воскресенье)

«Тосно» – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Анжи» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

9 апреля (понедельник)

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Отметим, что перед матчем ЦСКА — «Динамо» бригада Карасева также обслужит встречу 1/4 финала Лиги Европы.