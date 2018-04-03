Назначены судьи на матчи 25-го тура РФПЛ

Официальный сайт РФС сообщает, что назначены судьи и инспекторы на матчи 25-го тура РФПЛ.
7 апреля (суббота)
«СКА-Хабаровск» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Рубин» – «Ахмат»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Зенит» – «Краснодар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Роман Чернов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Арсенал» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
8 апреля (воскресенье)
«Тосно» – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Анжи» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
9 апреля (понедельник)
ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
Отметим, что перед матчем ЦСКА — «Динамо» бригада Карасева также обслужит встречу 1/4 финала Лиги Европы.
купил всех карасева мешкова,лапочкина . скажите кто
не куплен
купил всех карасева мешкова,лапочкина . скажите кто
не куплен
спать спокойно не будешь ? ) Ну оставляй, всех благ )
спать спокойно не будешь ? ) Ну оставляй, всех благ )
Мне важно другое : нас он отсудил нормально,
это для нас главное, и сейчас будет наш матч,
и нам троллья медвежья услуга поливания судьи
со стороны заранее грязью не нужна, сами разберемся....
Мне важно другое : нас он отсудил нормально,
это для нас главное, и сейчас будет наш матч,
и нам троллья медвежья услуга поливания судьи
со стороны заранее грязью не нужна, сами разберемся....
Не ковыряй, не выищешь ничего...нет потому что....и это не камень
в сторону армейцев, а просто пример с Карасевым, без подтекстов
Там внизу твой коллега по цеху отписал : меньше ковыряйтесь...
Не ковыряй, не выищешь ничего...нет потому что....и это не камень
в сторону армейцев, а просто пример с Карасевым, без подтекстов
Там внизу твой коллега по цеху отписал : меньше ковыряйтесь...
Представляешь, если бы его на матч со спартачами поставили ? )
Здесь бы комментов два раза больше было бы чем сейчас )))
Его здесь уже чуть ли не в талисманы Спартака поставили )
Представляешь, если бы его на матч со спартачами поставили ? )
Здесь бы комментов два раза больше было бы чем сейчас )))
Его здесь уже чуть ли не в талисманы Спартака поставили )
По Лапочкину. Не имея ни малейшей почвы для оснований,
заранее обвиняешь судью, который повторюсь и замечу :
судит матч между нами и спартачами, и за свои 5 игр до,
отсудил нас нормально. Поэтому беседы про судью
сейчас и сегодня - это пока просто воздушество )
По Лапочкину. Не имея ни малейшей почвы для оснований,
заранее обвиняешь судью, который повторюсь и замечу :
судит матч между нами и спартачами, и за свои 5 игр до,
отсудил нас нормально. Поэтому беседы про судью
сейчас и сегодня - это пока просто воздушество )
Не МОЖЕТ доигрывал, а доиграл, ударил, не забил,
после этого удалили игрока и дали пеналь, тройное в том,
что достаточно было дать желтую и пеналь, а он решил
применить тройное наказание уже после того, как трактовка
тройного наказания была признана не верной в такой ситуации...
Не МОЖЕТ доигрывал, а доиграл, ударил, не забил,
после этого удалили игрока и дали пеналь, тройное в том,
что достаточно было дать желтую и пеналь, а он решил
применить тройное наказание уже после того, как трактовка
тройного наказания была признана не верной в такой ситуации...
Не понравилось интервью Панченко сегодня. Считаю что перед матчем о дружбе с игроками соперника, лучше не распространяться.
Не понравилось интервью Панченко сегодня. Считаю что перед матчем о дружбе с игроками соперника, лучше не распространяться.
Вы играли с ними, и он помню применил тройное наказание сразу :
т.е сначала за подножку не остановил матч, дал Мусе доиграть,
тот ударил и не забил, Карась остановил матч, удалил игрока,
который срубил кого-то из коней, и дал еще пробить пеналь )
Помнишь ту игру ? ) Я тогда офигел : только только трактовка
УЕФА прошла не применять тройное наказание за подобное,
а он бац....и с точностью до наоборот....Если помнишь ту игру....
Не понмю, кто кого сбил, но помню три в одном : удаление,
пеналь и. перед пеналем дал использовать момент.....Вспомни..
Вы играли с ними, и он помню применил тройное наказание сразу :
т.е сначала за подножку не остановил матч, дал Мусе доиграть,
тот ударил и не забил, Карась остановил матч, удалил игрока,
который срубил кого-то из коней, и дал еще пробить пеналь )
Помнишь ту игру ? ) Я тогда офигел : только только трактовка
УЕФА прошла не применять тройное наказание за подобное,
а он бац....и с точностью до наоборот....Если помнишь ту игру....
Не понмю, кто кого сбил, но помню три в одном : удаление,
пеналь и. перед пеналем дал использовать момент.....Вспомни..
первый же коммент, типа Лапочкин в поряде, нам не хурмил до этого,
и думаю, будет все нормально,бесполезно ) Началось, чемоданчик,
Федун, купленный Лапочкин, ручной и в таком духе, торговля воздухом короче,
и ведь это пишут далеко не отроки 15 летние, а порой умудренные годами люди )
первый же коммент, типа Лапочкин в поряде, нам не хурмил до этого,
и думаю, будет все нормально,бесполезно ) Началось, чемоданчик,
Федун, купленный Лапочкин, ручной и в таком духе, торговля воздухом короче,
и ведь это пишут далеко не отроки 15 летние, а порой умудренные годами люди )
Это был сильный поступок.
Это был сильный поступок.
а в РФПЛ после таких вистов от евроштаба судей,
ему совсем море по колено, снять его с мундиаля
никто не снимет, а здесь тем более, не снимут ))
а в РФПЛ после таких вистов от евроштаба судей,
ему совсем море по колено, снять его с мундиаля
никто не снимет, а здесь тем более, не снимут ))
то ли ментов поддержать, то ли вояк,
на распутье, сложно ему выбор сделать )
то ли ментов поддержать, то ли вояк,
на распутье, сложно ему выбор сделать )
08.04.2015Россия. Премьер-лига ЦСКА1 : 2 Динамо
21.04.2012Россия. Премьер-лига Динамо1 : 0 ЦСКА
30.09.2012Россия. Премьер-лига ЦСКА0 : 2 Динамо
08.04.2015Россия. Премьер-лига ЦСКА1 : 2 Динамо
21.04.2012Россия. Премьер-лига Динамо1 : 0 ЦСКА
30.09.2012Россия. Премьер-лига ЦСКА0 : 2 Динамо
Есть кто нас поддерживает,как Таганыч, Олег Трезвый Повар, Леха Шахтинский,Юг России,
Но есть несколько граждан, не буду по никам и именам, кто из раза в раз против нас )
Есть кто нас поддерживает,как Таганыч, Олег Трезвый Повар, Леха Шахтинский,Юг России,
Но есть несколько граждан, не буду по никам и именам, кто из раза в раз против нас )