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Назначены судьи на матчи 25-го тура РФПЛ

03 апреля 2018, 17:55

Официальный сайт РФС сообщает, что назначены судьи и инспекторы на матчи 25-го тура РФПЛ.

7 апреля (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Роман Чернов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Арсенал» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

8 апреля (воскресенье)

«Тосно» – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Анжи» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

9 апреля (понедельник)

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Отметим, что перед матчем ЦСКА — «Динамо» бригада Карасева также обслужит встречу 1/4 финала Лиги Европы.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
05 апреля 2018 в 19:03
что кони что бакланы в одну дудку дудят походу федун
купил всех карасева мешкова,лапочкина . скажите кто
не куплен
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Саня Локомотив (раскрыть)
04 апреля 2018 в 20:35
Желаю Вам победы в этом сезоне, несмотря на происки соперников
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
04 апреля 2018 в 18:18
Зато Лапочкин Нам подоср*ть любит...
Михалыч 75
Михалыч 75
04 апреля 2018 в 14:09
главное , что тур без Кукуяна
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Просто Куприн (раскрыть)
04 апреля 2018 в 01:43
Тебе обязательно за собой последнее слово оставить,
спать спокойно не будешь ? ) Ну оставляй, всех благ )
Просто Куприн
Просто Куприн ответ NAZAR 007 (раскрыть)
04 апреля 2018 в 01:38
я же говорю, как бы после матча ты по другому не запел
Трубадур
Трубадур
04 апреля 2018 в 00:18
Федун свое дело сделал.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Просто Куприн (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:54, ред.
И мне по фиг, что он вытягивал кого-то и где-то...
Мне важно другое : нас он отсудил нормально,
это для нас главное, и сейчас будет наш матч,
и нам троллья медвежья услуга поливания судьи
со стороны заранее грязью не нужна, сами разберемся....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Просто Куприн (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:52, ред.
Почему то только.......я привел лишь как пример, который вспомнил.....
Не ковыряй, не выищешь ничего...нет потому что....и это не камень
в сторону армейцев, а просто пример с Карасевым, без подтекстов
Там внизу твой коллега по цеху отписал : меньше ковыряйтесь...
Просто Куприн
Просто Куприн ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:48
Оснований очень много , таких каких ты запомнил почему-то только у Карасева.. Лапочкин не в одном матче уже вытягивал Спартак.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ gorets004 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:46
Салам, Ахмед ! Ну кстати, соглашусь. Нормально нас судит.
Представляешь, если бы его на матч со спартачами поставили ? )
Здесь бы комментов два раза больше было бы чем сейчас )))
Его здесь уже чуть ли не в талисманы Спартака поставили )
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Просто Куприн (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:29, ред.
Речь была о Еськове,там система работает 10 лет )
По Лапочкину. Не имея ни малейшей почвы для оснований,
заранее обвиняешь судью, который повторюсь и замечу :
судит матч между нами и спартачами, и за свои 5 игр до,
отсудил нас нормально. Поэтому беседы про судью
сейчас и сегодня - это пока просто воздушество )
gorets004
gorets004
03 апреля 2018 в 23:28
Самый фартовый для нас и обьективный Безбородов.Жаль что не он судит,отправили в Хабаровск.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Просто Куприн (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:24
Отложенный штраф ? ) Правила выучил что ли ? )
Не МОЖЕТ доигрывал, а доиграл, ударил, не забил,
после этого удалили игрока и дали пеналь, тройное в том,
что достаточно было дать желтую и пеналь, а он решил
применить тройное наказание уже после того, как трактовка
тройного наказания была признана не верной в такой ситуации...
Просто Куприн
Просто Куприн ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:19
Напомню тебе этот коммент после игры со Спартаком)) Когда будешь на Лапочкина гнать))
Просто Куприн
Просто Куприн ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:16
ну во первых может есть отложенный штраф , а Муса может доигрывал эпизод по инерции. А во вторых Карась уже втройне помог мясникам . В третьих таких эпиходов против ЦСКА бывает намного больше.
Sem25
Sem25 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:01
Сейчас все поменялось. Мы уже не те. Но команда сейчас на ходу, Арсенал уверенно обыграли. Должно быть интересно.
Не понравилось интервью Панченко сегодня. Считаю что перед матчем о дружбе с игроками соперника, лучше не распространяться.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:01, ред.
Я, кстати вспомнил игру, как Карась намутил в матче с мясниками )
Вы играли с ними, и он помню применил тройное наказание сразу :
т.е сначала за подножку не остановил матч, дал Мусе доиграть,
тот ударил и не забил, Карась остановил матч, удалил игрока,
который срубил кого-то из коней, и дал еще пробить пеналь )
Помнишь ту игру ? ) Я тогда офигел : только только трактовка
УЕФА прошла не применять тройное наказание за подобное,
а он бац....и с точностью до наоборот....Если помнишь ту игру....
Не понмю, кто кого сбил, но помню три в одном : удаление,
пеналь и. перед пеналем дал использовать момент.....Вспомни..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 23:00
Вот это и печально. Есть столько моментов чисто футбольных обсудить, но многим интересно нести всякий бред. Есть инфа про чемоданчик, слей ее куда надо и получи гонорар, а так "базарные бабы"
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:58
И здесь как бы вернулись к истокам : изначально зашел и отписал
первый же коммент, типа Лапочкин в поряде, нам не хурмил до этого,
и думаю, будет все нормально,бесполезно ) Началось, чемоданчик,
Федун, купленный Лапочкин, ручной и в таком духе, торговля воздухом короче,
и ведь это пишут далеко не отроки 15 летние, а порой умудренные годами люди )
Sem25
Sem25 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:58, ред.
Нормальный он судья. И человек приличный. Болельщики ЦСКА и Локомотива должны помнить матч, в котором он ошибочно пенальти в ворота Локомотива поставил. Дождался, пока кто-то из игроков Локомотива в штрафной ЦСКА упадет и вернул пенальти в другую сторону. Ни у кого на поле вопросов не было. Так 1-1 и сыграли.
Это был сильный поступок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Sem25 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:57
Согласен, тухлые победы не нужны ни Динамо, ни ЦСКА. Пусть победит сильнейший при честном судействе. Динамо для ЦСКА второй после Ростова неудобный соперник.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Sem25 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:54
А мне казалось, ему скандалы на чемпе не нужны,
а в РФПЛ после таких вистов от евроштаба судей,
ему совсем море по колено, снять его с мундиаля
никто не снимет, а здесь тем более, не снимут ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:54
Не обращай внимания. Люди, разбирающиеся в футболе, либо игравшие на разном уровне никогда не опустятся до охаивания команды - соперника. Я лично тем больше уважаю команду, чем меньше у нее денег и она преодолевает трудности. Когда есть большие деньги, как у Зенита, Спартака , или Локо, то они и должны быть в лидерах, а когда ЦСКА с ограниченным бюджетом регулярно попадает в ЛЧ - это заслуга менеджмента. Когда у ФНЛ вылетает Динамо - это позор. А Анжи, Амкар, Уфа, Урал заслуживают уважения , бьются из всех сил. Так что южные команды в РФПЛ должны быть обязательно в нашей стране. Меня не радует, что сдулись Алания и Нальчик, поэтому желаю Анжи представлять Кавказ постоянно , тем более, что там легионеров немного. Но судьи к сожалению так не считают. Посмотрим как со Спартаком судейство будет.
Sem25
Sem25 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:52
Приветствую, Назар! Все нормально будет. Он же единственный наш судья за 12-ть лет, кто будет на ЧМ работать. Ему скандалы сейчас не нужны
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Sem25 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:48
Здорово, Сергей ! Карась в потерях :
то ли ментов поддержать, то ли вояк,
на распутье, сложно ему выбор сделать )
Sem25
Sem25 ответ Крейсер (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:44
Матчи Динамо-ЦСКА, которые судил Карасев:
08.04.2015Россия. Премьер-лига ЦСКА1 : 2 Динамо
21.04.2012Россия. Премьер-лига Динамо1 : 0 ЦСКА
30.09.2012Россия. Премьер-лига ЦСКА0 : 2 Динамо
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:43
Из всех южан, больше всех против нас топят...несколько ростовчан ) Как ни удивительно )
Есть кто нас поддерживает,как Таганыч, Олег Трезвый Повар, Леха Шахтинский,Юг России,
Но есть несколько граждан, не буду по никам и именам, кто из раза в раз против нас )
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:34
Да....Гаджи......И Еськов из Ростова )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 апреля 2018 в 22:22
Это игру я помню. Ключников из Ростова. А тренировал тогда Гаджи?
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