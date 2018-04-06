Фурсенко и Миллер попали в санкционный список США

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко попал в санкционный список США.
Вместе с ним в списке оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, экс-владелец «Кубани» Олег Дерипаска и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Фурсенко вошел в список как член совета директоров «Газпром нефти».
Амеры, сгноите этих чертей.
Обдерите их по полной, как они обдирают свой народ!
Амеры, сгноите этих чертей.
Обдерите их по полной, как они обдирают свой народ!
Слежу за успехами российского спорта, и слез сдержать от громких и великих побед не могу.
Слежу за успехами российского спорта, и слез сдержать от громких и великих побед не могу.
Я с этими ворами страну не граблю
Я с этими ворами страну не граблю
Сулейман Керимов назначен должностным лицом Правительства Российской Федерации. Керимов является членом Совета Федерации. 20 ноября 2017 года Керимова задержали во Франции и продержали два дня. Он, как утверждается, привез во Францию сотни миллионов евро-перевозя одновременно в чемоданах до 20 миллионов евро, а также осуществляя более обычные переводы средств - не сообщая о деньгах французским налоговым органам. Керимов якобы отмывает средства через покупку вилл. Керимова также обвинили в неуплате 400 млн евро налогов, связанных с виллами.
Олег Дерипаска назначается в соответствии с E. O. 13661 за то, что он действовал или намеревался действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, старшего должностного лица Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с E. O. 13662 за деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Дерипаска заявил, что не отделяет себя от российского государства. Он также признал наличие российского дипломатического паспорта и утверждает, что представлял российское правительство в других странах. Дерипаска был расследован за отмывание денег и обвинен в угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании правительственного чиновника и участии в вымогательстве и рэкете. Есть также утверждения, что Дерипаска подкупил правительственного чиновника, приказал убить бизнесмена и имел связи с российской организованной преступной группой.
Сулейман Керимов назначен должностным лицом Правительства Российской Федерации. Керимов является членом Совета Федерации. 20 ноября 2017 года Керимова задержали во Франции и продержали два дня. Он, как утверждается, привез во Францию сотни миллионов евро-перевозя одновременно в чемоданах до 20 миллионов евро, а также осуществляя более обычные переводы средств - не сообщая о деньгах французским налоговым органам. Керимов якобы отмывает средства через покупку вилл. Керимова также обвинили в неуплате 400 млн евро налогов, связанных с виллами.
Олег Дерипаска назначается в соответствии с E. O. 13661 за то, что он действовал или намеревался действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, старшего должностного лица Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с E. O. 13662 за деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Дерипаска заявил, что не отделяет себя от российского государства. Он также признал наличие российского дипломатического паспорта и утверждает, что представлял российское правительство в других странах. Дерипаска был расследован за отмывание денег и обвинен в угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании правительственного чиновника и участии в вымогательстве и рэкете. Есть также утверждения, что Дерипаска подкупил правительственного чиновника, приказал убить бизнесмена и имел связи с российской организованной преступной группой.