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Фурсенко и Миллер попали в санкционный список США

06 апреля 2018, 17:33

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко попал в санкционный список США.

Вместе с ним в списке оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, экс-владелец «Кубани» Олег Дерипаска и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Фурсенко вошел в список как член совета директоров «Газпром нефти».

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Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
08 апреля 2018 в 12:32
А Фурс то каким боком? Ему медаль впору давать.
Mi6
Mi6 ответ spartak never die (раскрыть)
07 апреля 2018 в 13:23
Чем больше их -тем больше они нас
Mi6
Mi6
07 апреля 2018 в 13:21
Кто-то всплакнул?
Правдин Семён
Правдин Семён
07 апреля 2018 в 09:47
Сколько глупостей тут напостили!..
andromend
andromend
07 апреля 2018 в 08:44
Всех по списку собрать и выдать пиндосам в обмен на наших молодых хаккеров,что у них томятся. И Мутка впридачу.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
07 апреля 2018 в 08:24
Растрелять.
viva-viva
viva-viva
07 апреля 2018 в 06:12
Все Чкисты
астап бендер
астап бендер
07 апреля 2018 в 02:25
Теперь они рады,это престижно.
spartak never die
spartak never die
07 апреля 2018 в 02:19
Кооператив Озеро.
Амеры, сгноите этих чертей.
Обдерите их по полной, как они обдирают свой народ!
spartak never die
spartak never die ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2018 в 02:17
    fanatcska94
    fanatcska94 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
    07 апреля 2018 в 01:38
    особенно Мутко.
    Слежу за успехами российского спорта, и слез сдержать от громких и великих побед не могу.
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    07 апреля 2018 в 00:18
    А толку? Опять по телеку речи что это "против народа" .
    Я с этими ворами страну не граблю
    cadmiy
    cadmiy
    07 апреля 2018 в 00:16, ред.
    Федуна нужно посадить за разбазаривание народных денег, и спартак вообще.
    brinya
    brinya
    07 апреля 2018 в 00:15
    Закрывать воров и сажать,а не санкциями пугать...
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    06 апреля 2018 в 23:55
    Чем больше путинских воров попадут в эти списки тем лучше!
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ Казанский (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:41
    фигня и копейки для этих персон , не верю. если нужно будет СВР и ФСО в сотни раз суммы привезут бортами и мало кто узнает
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ Казанский (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:38
    о походу бывал тут , не все знают что Димитровград - Мелекесс
    Казанский
    Казанский ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:36
    Я в курсе,что ты с Мелекесса))
    Казанский
    Казанский
    06 апреля 2018 в 23:34
    С оригинала
    Сулейман Керимов назначен должностным лицом Правительства Российской Федерации. Керимов является членом Совета Федерации. 20 ноября 2017 года Керимова задержали во Франции и продержали два дня. Он, как утверждается, привез во Францию сотни миллионов евро-перевозя одновременно в чемоданах до 20 миллионов евро, а также осуществляя более обычные переводы средств - не сообщая о деньгах французским налоговым органам. Керимов якобы отмывает средства через покупку вилл. Керимова также обвинили в неуплате 400 млн евро налогов, связанных с виллами.
    Олег Дерипаска назначается в соответствии с E. O. 13661 за то, что он действовал или намеревался действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, старшего должностного лица Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с E. O. 13662 за деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации. Дерипаска заявил, что не отделяет себя от российского государства. Он также признал наличие российского дипломатического паспорта и утверждает, что представлял российское правительство в других странах. Дерипаска был расследован за отмывание денег и обвинен в угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании правительственного чиновника и участии в вымогательстве и рэкете. Есть также утверждения, что Дерипаска подкупил правительственного чиновника, приказал убить бизнесмена и имел связи с российской организованной преступной группой.
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ Казанский (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:33
    у тебя в городе летом я 2 игры ЧМ посмотрю , да и вообще часто бываю , мы соседи
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ Казанский (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:31
    Россиякриг;-) Евреям много , я их не считаю незаменимым народом нашей страны иначе не бежали бы туда где веками мусульмани жили
    Казанский
    Казанский ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:28
    И назовем все это "Миллеркриг"?)))
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ Казанский (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:20, ред.
    она по малу давно движется , только вояки из них как из меня премьер Большого)))) и их умные головы это знают , медведь башку орлу ударом лапы оторвет и перья вышибет и ракеты не особо нужны. все идет к конфликту , ЧМ пройдет а далее их надо ставить , разговоры хорош водить
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ Sem25 (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:16
    ты на чьей стороне , конкретно? тебя судьба питерских волнует? Россия не на них держится как и не на москалях
    Казанский
    Казанский ответ Лёня_ Макинтош (комментарий удален) (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:16
    Ну ты коней то придержи)))Какая война?Из-за чего?Они Миллера обидели,мы им в ответку запретим въезд в Россию какого нибудь сенатора от штата Оклахома и всё...А ты уже топор войны выкопал и точишь))
    Ладожский
    Ладожский
    06 апреля 2018 в 23:13
    Федун, похоже, еще и в белом доме питается.
    Казанский
    Казанский ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
    06 апреля 2018 в 23:04
    И мне все равно на братьев Шаймиевых))Странно,да?)))Хотя ТАИФ и расшифровывается как "Татаро-американский инвестиционный фонд",поэтому я не особо верю,что они в список попадут
    cadmiy
    cadmiy
    06 апреля 2018 в 23:01
      Лёня_ Макинтош
      Лёня_ Макинтош ответ Казанский (раскрыть)
      06 апреля 2018 в 23:01
      братья Шаймиевы тоже по лезвию ходят , а малай? Бабай теневой хозяин Татарстана и Татнефти . я не ссу у меня таких бабок нет и не будет а с моей страной один черт бесполезно терки вести , окончится плохо , пусть историю учат.
      Казанский
      Казанский ответ Sem25 (раскрыть)
      06 апреля 2018 в 22:56
      А чем она ему должна ответить?Любовью?США газ российский не покупает,только одного американца Зениту продали за все время...Так что Миллер там никто и звать его Алёша
      Гость
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