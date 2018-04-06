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Рекордный сезон российских клубов

06 апреля 2018, 16:01

Многие скептически относятся к возвращению третьей путевки в ЛЧ. Блогер «Соккер.ру» Face2Face взвешивает плюсы и минусы достижения российских футбольных клубов.

Кто завоевал третью путевку в ЛЧ?

В основном заслуга «Зенита». Единственный клуб РФПЛ, стабильно набирающий более 10 пунктов за сезон, выручил стабильностью. Петербуржцы за пять лет собрали 78 баллов в таблицу коэффициентов УЕФА, занимают высокое 16-е место в общем клубном рейтинге. Вторым из россиян идет ЦСКА, держится на 35-м месте, но третью путевку в ЛЧ вернули вопреки прежним неудачам «армейцев» в еврокубках.

«Краснодар» в Лиге Европы собирал почти столько же, а изредка даже больше, чем ЦСКА в самом престижном турнире. И только при Ганчаренко подправили статистику за счет свежего прохода «Лиона». Также помог вклад «Ростова» прошлого сезона, выручил плей-офф ЛЕ от «Локомотива». Динамовцы в свое время добавили баллы после аналогичного успеха. Кто заметно отстал? «Спартак» - всего один сезон с нормальными показателями:

Рекордный сезон российских клубов

Три клуба в ЛЧ – гарантия провала?

Самое время вспомнить, что Россия уже получала три путевки в ЛЧ. Причем такое счастье привалило сразу после сезона, в котором «Спартак» проиграл 1:8 по сумме двух матчей киевскому «Динамо» в квалификации ЛЧ, а «Зенит» вылетел из этого турнира в Кубок УЕФА, где уступил «Удинезе». Но уже через год «Рубин» и ЦСКА сразу сыграли в группе.

Армейцы вышли в плей-офф ЛЧ – тот самый успех Слуцкого с поражением от будущего победителя Моуриньо. А «Рубин» оказался на третьей строчке в группе «Барселоны» и «Интера». Через год оказалось, что сразу три клуба готовы играть в группах ЛЧ, а затем «Рубин», «Спартак» и «Зенит» синхронно вышли в ЛЕ, заняв бронзовые строчки в квартетах. Вот только «Сибирь» и «Локомотив» подвели изначально – вылетели до группового раунда ЛЕ.

Это было началом конца истории о трех путевках России в ЛЧ. «Рубин» уступил «Лиону» по пути в групповой этап, «Зенит» влетел АПОЭЛу в ЛЧ, хотя и вышел потом из группы, ЦСКА занял последнее место в квартете, «Алания» не прошла в групповой раунд ЛЕ – РФПЛ потеряла третью путевку в престижный турнир. Возвращать ее пришлось долгих шесть лет. Впрочем, с тех пор многое изменилось, даже когда говорим о регламенте УЕФА – теперь все представители топ-4 маршируют в группу ЛЧ без квалификации.

Шестое место не навсегда?

Завоевать шестое место было непросто, но еще труднее его удержать. Казалось бы, португальцы отстают на целых 6.2 балла, это много для таблицы ассоциаций УЕФА. Например, между англичанами и итальянцами разрыв меньше. Но если в этом сезоне общий балл Португалии делился на шестерку участников, то в будущем сезоне у них будет пять команд, а у РФПЛ – шесть, и побеждать надо чаще.

Рекордный сезон российских клубов

Со всеми изменениями в рейтингах можно знакомиться в специальном разделе на «Соккер.ру».

Теперь судьба третьей путевки в Лигу чемпионов напрямую зависит от того, кто финиширует в таблице на шестом месте или выиграет Кубок России, если это будет не «Спартак». Конечно, зная еврокубковое мастерство Бердыева, возможно, выгодно увидеть в Лиге Европы «Рубин» будущего. Тренеры «Уфы», «Арсенала» и «Урала» с «Ахматом» подобным опытом не обладают. А у «Динамо» слишком сложный календарь для шестой строчки.

Но это место станет еврокубковым, только если не подведет «Спартак» в Кубке России. А если подведет, «Шинник», «Тосно» или «Авангард» не смогут выйти в групповой раунд Лиги Европы – фантастический сценарий. «Уфе» или «Арсеналу» тоже будет сложно сразу себя показать. Так что нужно требовательнее отнестись к двум прямым участникам ЛЧ и третьему клубу, который попадет в квалификацию без топовых команд. Иначе шестое место придется отдать.  

Почему играть в ЛЧ выгоднее?

Минус понятен – в ЛЧ сложнее набирать очки, тому же «Зениту» в ЛЕ было удобнее.  Но, во-первых, шестое место — это плюс один еврокубковый город на карте России. Еврокубки в Туле или Уфе – интересный поворот. Во-вторых, РФПЛ получил приз от УЕФА, престижно иметь три команды в ЛЧ. Для начала открывается путь к поединкам против лучших команд планеты. Следовательно, звезды первой величины заглядывают в Россию.

Кто откажется посмотреть матч «Локомотива» и «Реала» в Москве? Пусть очевидно, что «Спартак», ЦСКА и компания не справляются с элитными соперниками, ничего страшного. Важно, чтобы самые талантливые получали шанс себя показать – вроде Головина, и чтобы от УЕФА капали солидные премиальные. Все, кто наперед ждет вылета российских клубов из Лиги чемпионов после группового раунда, забывают, что можно выйти в плей-офф Лиги Европы с третьих мест.

Теперь даже от провала в квалификации застрахованы лучше. Даже если третий клуб РФПЛ подведет в ЛЧ, в группах ЛЕ может собраться 4-5 клубов из России, шанс увеличить коэффициент растет. Кроме того, в УЕФА увеличили премиальные в еврокубках.  Российские клубы должны учиться зарабатывать на победах. Три путевки в ЛЧ означают, что сразу два российских клуба напрямую пройдут в групповой этап – раньше такое право имел один.

Увидели лучший евросезон в истории?

Не нужно прибедняться, пятнадцать лет тому назад Россия была 18-й в рейтинге ассоциаций УЕФА, а потом временно спустилась на 21-ю строчку. Так что прошли большой путь до шестой позиции. Более того, показатель этого сезона – лучший в истории. Клубы РФПЛ занимают место между топ-5 и остальными, обыгрывая по ходу некоторые французские клубы. Нужно закрепляться на завоеванных позициях, а не отступать.

Та же португальская лига во всех смыслах не настолько мощная, чтобы отдавать им третью путевку в ЛЧ. Тем более в этом сезоне они выступили еще хуже немцев. России можно укрепить позиции, задержаться на шестом месте, но для этого важно не искать оправдания, а похвалить за успех. Ведь важно понимать, что в прошлом году РФПЛ оказалась восьмой по общему рейтингу.

А вот в сезоне 2017/18 на данный момент идут в четверке. Немецкие клубы набрали всего 9.4 пункта, французские – 10.5, а российские – 12.4 балла в рейтинг ассоциаций. Уступают только итальянцам, испанцам и англичанам, занимают командное четвертое место. Немцев еще могут выручить «Лейпциг» и «Бавария», но даже так Россия останется в пятерке, что и подразумевает следующий шаг – шесть путевок в еврокубки и три билета в Лигу чемпионов.

Всем скептикам важно напомнить, что нет в рейтинге УЕФА тех, кто заслуживает три путевки сильнее, а если такие есть – у них минимум четыре места и пятое за победу в ЛЕ. Так что суть строго в умении реализовать потенциал, чего «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» в этом сезоне не показали. «Лейпциг», «Црвена Звезда» и «Атлетик» могли уступить российским клубам, если бы те сыграли на максимуме. В будущем при удачном жребии и правильной игре можно выходить в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Что и доказывает рекордный общий показатель – 12.4 балла за сезон. Сезоны с победами в Кубке УЕФА были успешнее для отдельных клубов, но до таких высот не добирались. Даже поражения на уровне ЛЧ многому учат и заставляют задуматься, а вот если не играешь против сильнейших соперников – никогда не станешь мощнее в футболе.

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic
09 апреля в 05:37
Литейный 4:
ЦСКА и Зенит стабильно набирают очки, а пупсихи их профукивают, попутно устанавливая рекорды за рекордами! Гыгыгы.
Оклемался? )))
Parovoznic
Parovoznic
09 апреля в 05:36
♠ БеZуМныЙ ♠:
Зенит и ЦСКА многолетние поставщики очков. Спартак балласт!
ЦСКА - поставщик очков тока в этом сезоне.
Всехначистуюводу
Всехначистуюводу
08 апреля в 00:21
Мы тут не давно поржали вместе с вами когда вы лошадиные булки раздвигали
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
07 апреля в 08:54
За результат спартака с ливером, расстроился и было обидно. За результат цска с арсеналом, расстроился и обидно не было. 7:0 вспоминаю только в ответ на тролинг фанов спартака. Вообще спартак команду уважаю, и тренера и почти всех игроков. Но я и в зените не всех люблю. Наш футбол движется в правильном направлении и таблицы тому в подтверждении. Чувствуется что мы вышли на тот уровень, что клубам ниже украины можем проиграть только от невнимательности или от не нужности результата.
ndedov
ndedov
07 апреля в 07:41
И в чем рекорд хочу понять, в том что 1001 раз пробовали и не получилось.
Tott_Hot
Tott_Hot
06 апреля в 23:18
Спартак 108-й =DDD
mikysss
mikysss
06 апреля в 21:02
Так. тут снова 0-7 ... Федун все купил, а точто об76ись все фигня виноват Спартак итролли будут писать
milan-f
milan-f
06 апреля в 20:50
d_fincher:
Давайте честно. Сколько бы сейчас боты не орали "за ЦСКА не стыдно" - надо быть реалистами: ЦСКА показал низкий уровень футбола, не соответствующий не то что Лиге Чемпионов, но в общем и Лиге Европы. И каждый, кто что-то плохое писал о Спартаке - теперь очевидно обязан написать ту же грязь о ЦСКА, иначе он не мужчина. Той ночью мы узрели, насколько сильнее АПЛ, но почему тогда в конце прошлого года, после матча с Ливерпулем это вызывало радость? Я думаю, что на сайте слишком много неадекватных людей среди болельщиков ЦСКА и Зенита - это видит каждый. И этим людям никогда не будет стыдно ни за грязь, ни за фейки, ставящие сами себе плюсы, ни за оскорбления и травлю. Но им СТЫДНО ЗА ЦСКА сегодня. И мы все это знаем.
Да той ночью и тот матч вызывал не радость, а стыд ахахах
Мне, впрочем, пофиг, но улыбнула твоя эта писанина на пол а4.
Во глянь себе новый "список рекордов" Спартака(снизу). ЦСКА там не вижу)) Хуже только Бешикташ. Тоже от Ливера влетели, нооо не стоит сравнивать если че ахаха.

Самые крупные победы в Лиге чемпионов УЕФА (в основной сетке)

Групповой этап
8:0: "Ливерпуль" - "Бешикташ"
06.11.2007

7:0: "Ювентус" - "Олимпиакос"
10.12.2003

7:0: "Ливерпуль" - "Спартак"
06.12.2017


7:0: "Арсенал" - "Славия" Прага
23.10.2007

0:7: "Жилина" - "Олимпик"
03.11.2010

7:0: "Валенсия" - "Генк"
23.11.2011

0:7: БАТЭ - "Шахтер"
21.10.2014

1/8 финала
7:0: "Бавария" - "Базель"
13.03.2012, ответный матч

7:0: "Бавария" - "Шахтер"
11.03.2015, ответный матч


1/4 финала
7:1: "Манчестер Юнайтед" - "Рома"
10.04.2007, ответный матч

1/2 финала
4:0: "Бавария" - "Барселона"
23.04.13, первый матч

0:4: "Бавария" - "Реал"
29.04.14, ответный матч

Финал
4:0: "Милан" - "Барселона"
18.05.94, Афины
Фата лист
Фата лист
06 апреля в 20:28
Автор я тебя умоляю больше не пиши, еще никогда не было так плохо... Полностью нарушена последовательность повествования, прыжки с места на место, теряется понимание о чем речь. 5 клубов на групповом этапе в ЛЕ от России невозможно ни при каком раскладе и еще куча таких моментов, которые взрывают голову...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
06 апреля в 19:58
Все тролли вспоминают 7-0, но никто не говорит, что СпаМ опозорится осенью, делайте выводы господа
Артём Сальников
Артём Сальников
06 апреля в 19:16
«Лейпциг», «Црвена Звезда» и «Атлетико» могли уступить российским клубам, если бы те сыграли на максимуме.
«Атлетик», а не «Атлетико»
Правдин Семён
Правдин Семён
06 апреля в 19:08
Всё будет хорошо. Встаем на ноги,учимся ходить.3-5 лет и станем бегать.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
06 апреля в 18:59
Спасибо спартаку за 1.5 балла в 2013-14 и 1 балл в 2016-17! Не прожили бы без таких благодетелей!
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
06 апреля в 18:56
Всё то же самое касается и ваших фэнов. Фанам ЦСКА, Зенита хотя бы хватает совести не пользоваться услугами всяких казанских.
♠ БеZуМныЙ ♠
♠ БеZуМныЙ ♠
06 апреля в 18:51
Зенит и ЦСКА многолетние поставщики очков. Спартак балласт!
d_fincher
d_fincher
06 апреля в 18:23
Давайте честно. Сколько бы сейчас боты не орали "за ЦСКА не стыдно" - надо быть реалистами: ЦСКА показал низкий уровень футбола, не соответствующий не то что Лиге Чемпионов, но в общем и Лиге Европы. И каждый, кто что-то плохое писал о Спартаке - теперь очевидно обязан написать ту же грязь о ЦСКА, иначе он не мужчина.

Той ночью мы узрели, насколько сильнее АПЛ, но почему тогда в конце прошлого года, после матча с Ливерпулем это вызывало радость? Я думаю, что на сайте слишком много неадекватных людей среди болельщиков ЦСКА и Зенита - это видит каждый. И этим людям никогда не будет стыдно ни за грязь, ни за фейки, ставящие сами себе плюсы, ни за оскорбления и травлю.

Но им СТЫДНО ЗА ЦСКА сегодня. И мы все это знаем.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
06 апреля в 18:08
Хорошая статья, сразу видно кто России приносит очки рейтинга УЕФА, а кто ставит (0:7) "рекорды". Вывод - СпаМу не место в ЛЕ, впрочем, разве что, лишний раз по ржать...
alfranza
alfranza
06 апреля в 17:55
Еще бы они так же стабильно проходили дальше 1/4, было бы супер!
Литейный 4
Литейный 4
06 апреля в 17:25
ЦСКА и Зенит стабильно набирают очки, а пупсихи их профукивают, попутно устанавливая рекорды за рекордами! Гыгыгы.
MALOVAR
MALOVAR
06 апреля в 17:11
смеемся с вечера,ну умора,н умора с этого вашего прохода Лиона)))
MALOVAR
MALOVAR
06 апреля в 17:10
Удачи Спартаку,нам нужна только ЛЧ и чемпионство ,плевать на рэйтинг
Jum13
Jum13
06 апреля в 17:04
Самое время свиньям посмеяться над ЦСКА и Зенитом
Roger Young
Roger Young
06 апреля в 16:24
Атлетико не мог проиграть российской команде, не надо преувеличивать. Где Локомотив, а где двукратный финалист ЛЧ.

Да и в целом, выступление наших команд более чем объективное.
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