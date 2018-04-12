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Буффон посоветовал арбитру сидеть на трибунах и есть чипсы

12 апреля 2018, 01:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил первое удаление в карьере в рамках Лиги чемпионов, и случилось это в самый ответственный момент. «Реал» забил гол с пенальти на 97-й минуте ответного четвертьфинального матча и вышел в полуфинал турнира. Голкипер прокомментировал решение судьи:

«Рефери увидел то, что увидел, но это без сомнений был неоднозначный эпизод, неясный. Нельзя принимать столь сомнительное решение на 93-й минуте, когда нам отказали в чистом пенальти в первом матче.

Команда отдала все силы, один человек просто не имеет права разрушить мечты в самой концовке невероятного камбэка в сомнительной ситуации.

Очевидно, что вместо сердца у арбитра урна для мусора. Если у тебя нет подходящего характера, чтобы выйти на поле такого стадиона, лучше остаться на трибунах с женой и детьми, пить „Спрайт“ и есть чипсы.

Нельзя разрушать мечты команды. В тот момент я мог сказать судье что угодно, но он должен осознать масштаб катастрофы, виновником которой стал. Если не можешь справиться с давлением и иметь смелость для принятия решений, лучше сиди на трибунах и жуй свои чипсы».

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Все комментарии
benderivan
benderivan ответ RDeanW (раскрыть)
15 апреля 2018 в 10:04
судья куплен блаблабла ты ничего не понимаешь блаблабла Барселонала лутшоя, ну ты понял.
Смешно то, что у Реала по сумме двух игр действительно больше моментов и ударов, но всем наплевать. Видимо, для их спокойствия игрокам всем игрокам Реала нужно переломать ноги на поле и еще и удалить их же за симуляцию.
Loopback
Loopback
14 апреля 2018 в 14:12
Понимаю защитника, он запаниковал, если бы Васкес забил, то это был бы конец, но я думаю Васкес мог не забить. А пенальти был, если толкать в спину каждого кто принимает мяч, то и забить никто не сможет.
soccer2014
soccer2014
12 апреля 2018 в 19:35
Могу сказать лишь одно очевидно: в современном футболе 80% падений симуляции!!!
Becka89
Becka89
12 апреля 2018 в 10:54
Васкес бревно, мяч так принял, что тот отскочил на несколько метров, плюс попутно, Бенатиа поспособствовал после неудачного принятия мяча Васкесом, пнув круглого, и тот еще дальше полетел. затем увидев Васкес, что он бревно, и момент утерян, решил, как он это обычно делает, изобразить из себя жертву, рухнув на газон плашмя. еще зелененький Оливер увидел это, увидел повод, назначил пеналь в историческом матче на последних секундах, удалил Буффона, вошел в историю.
Becka89
Becka89 ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 10:49
протирай очки чистой тряпкой перед просмотром матчей, и та школота , кто тебе лайки ставит, пусть тоже протирают. А вообще я бы запретил слепым созданиям комментировать что-либо
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Red-green-Hooligans (раскрыть)
12 апреля 2018 в 09:43
Жаль, что так и не произошло, лучше бы дурик Бенатия опоздал нарушить правила и Васкес забил бы сам.
Ruslan3132
Ruslan3132
12 апреля 2018 в 09:42
Чипсы будет Месси жевать у телика в 1/2 ЛЧ )))
Майкл59ru
Майкл59ru
12 апреля 2018 в 08:17
А кто же тогда будет тащить Реал в финал ЛЧ ? Неет,нельзя таким судьям на трибунах отдыхать,им пахать надо и отрабатывать свои гонорары )
Александр Уваров
Александр Уваров
12 апреля 2018 в 07:14
Джанлуиджи Буффон конечно Легендарный Вратарь,но футбол -это футбол,при всём уважение!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
12 апреля 2018 в 03:04
Где то Джи Джи безусловно и прав! Так уж прямо сильно засудили Ювентус? Нет, этого не было.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
12 апреля 2018 в 02:28
Все мы тебя любим Джиджи, но Васкес был первым на мяче в метре от ворот, укрывал мяч корпусом в который влетел Бенатиа, если бы не он, то Васкес просто с метра любой частью тела забивал бы и сути дела не меняло...
Gerz
Gerz
12 апреля 2018 в 02:24
Очень уважаю Буффона.. но мне тоже обидно, что у него титул чемпиона мира 2006 года который мог тогда достаться Зидану.. если бы не гадюка Матерацци... можно просто это карма?!
Шишанутый
Шишанутый
12 апреля 2018 в 02:22
Какая разнеца какая минута 93 или третяя? Где в правилах футбола сказано что на каких минутах можно или нельзя давать пеналти? Нарушенее было? Было. Значит все правелно рассудил арбитр. А Буфон что не прикасаемый чтоли чтоб ему прощать? Даже Зидана на финале ЧМ удаляли.
Gerz
Gerz ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
12 апреля 2018 в 02:19
Все по полочкам.. дуй хьон))
амурец
амурец ответ eleven LC (раскрыть)
12 апреля 2018 в 02:15
удаление в таких матчах конечно очень крайняя мера и не всегда её надо применять, но уж если заслужил, то чем Буффон отличается от остальных, чем он лучше других то?
eleven LC
eleven LC ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 02:15
Ты забудешь этот момент если Реал вновь выиграет лигу чемпионов!
Я понимаю твое негодование,Реал сегодня вышел играть как будто уже в полуфинале,но Юве это не барса, у этих парней есть характер и он стальной!
амурец
амурец
12 апреля 2018 в 02:14
Буффону самому пора в домино во дворе играть, чистейший пенальти
eleven LC
eleven LC
12 апреля 2018 в 01:57, ред.
Из уважения к Буффону его нельзя было удалять и дать шанс хотя бы отбить этот пенальти!
И заметьте барсучата,Буффон не орет что пенальти не было,для него это "не однозначный момент" здесь он
хотел сказать что пенальти в таких матчах на 93 минуте не дают! А вы тут орете что не было как будто каждый из вас был к эпизоду ближе Буффона,да Реал облажался (почти) и да Ювентус заслуживал овертайм,но по правилам футбола это пенальти 100%,хотя соглашусь что обычно в таких матчах пенали за минуту до свистка не ставят,но правила есть правила!
muller
muller ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 01:40, ред.
Ты хочешь сказать что судью нельзя купить? А я не говорю что Юве не великий клуб. В оьшем это мое мнение, на твой взгялд оно не правильное , возможно это так, но я так думаю
95-shishani-95
95-shishani-95
12 апреля 2018 в 01:33
Буффон сам виноват!
Он легенда футбола -это однозначно!
Но правила одинаковые ДЛЯ ВСЕХ ФУТБОЛИСТОВ!
Если это в конце такого супер матча, то можно нарушать что ли?
Толкать в спину, да ещё и ногу так задрать -это не нарушение правил футбола?
А что тогда Буффон скажет про тот момент, когда защитник(тот же Бенатиа,по моему) держал Роналду за шею и свалил, а судья не поставил пенальти?!
И про тот момент, когда Роналду обвел защитника в штрафной, тот выставил руку (локоть по моему), судья не поставил пенальти?!
И когда Манджукич заехал локтем в лицо Карвахаля, имея при этом желтую карточку?

Да и сил уже не хватало Ювентусу в конце, Реал давил очень сильно! И экстратайм для них, мог пройти очень плохо!
Galaxy real way
Galaxy real way ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 01:32
Спасибо за адекватный коммент.
muller
muller ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 01:30, ред.
Точно, мой косяк, извиняюсь.
Позорность заключается в том что, зная каким должен быть реал, зная каким был реал, с таким скрипом проходить юве это я считаю позорно для такого клуба... это мое субъективное мнение... я же говорю пинька может и была, но удалять игрока, вроде жто не проьлема реала, но щная как у нас покупаются и продаются судьи иногда закрыдывается мысль о том что не совсем все честно
muller
muller ответ Зидан 1972 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 01:27
Пусть будет так... но в честности буффона я мало сомневаюсь... да и представь себе ситуацию, один из противников бьет твоего игрока в грудак, твоя реакция? Дцмаю цбдет такой же... а что Марко сказал Зизу это уже дело другое
muller
muller ответ Зидан 1972 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 01:24
Настучал арбитру? Это шутка? У арбитра так то есть посошники боковые и рещервный судья... и плюс арбитр сам все видел
ВааС
ВааС
12 апреля 2018 в 01:24
Оттого пенальти и случился. Ведь Васкес во вратарской опередил Бенатиа, который вынужден был бить по мячу из-за спины Лукаса. В такой позиции очень тяжело обороняться. И Мехди не попал по мячу, врезав в грудь сопернику. Так что у судьи были все основания назначить пенальти
muller
muller ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 01:23
Так я же отвтеил тебе в другой ветке... представь, что вы играете отыгрываете 3 мяча и тут за пару секунд до конца вам пиньку ставят, твоя реакция... и это не первый раз... в прошлом финале тоже какая то каниткль была... вроде время члшком много доьавил арбитр...
muller
muller ответ Зидан 1972 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 01:21
А буфон то причем 4сли матерации тогда был главным актером?
muller
muller
12 апреля 2018 в 01:15
Так его Буфонище, ло..а позорного) надо было еще прописать леща, все равно уже терять нечего было... так хоть за дело бы удалили
ВааС
ВааС ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 01:12
Неужели это ты говоришь)) удивлен..
RDeanW
RDeanW
12 апреля 2018 в 01:11
я понимаю гон на арбитра. я не понимаю, почему гонят на реал? ну не захотел судья бегать еще 30 минут, устал, решил, что при первом же поводе даст пенку в любую сторону. кто виноват, что атаковал в конце только реал? при чем тут вообще мадрид и в чем их вина?
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