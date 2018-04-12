Буффон посоветовал арбитру сидеть на трибунах и есть чипсы

Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил первое удаление в карьере в рамках Лиги чемпионов, и случилось это в самый ответственный момент. «Реал» забил гол с пенальти на 97-й минуте ответного четвертьфинального матча и вышел в полуфинал турнира. Голкипер прокомментировал решение судьи:
«Рефери увидел то, что увидел, но это без сомнений был неоднозначный эпизод, неясный. Нельзя принимать столь сомнительное решение на 93-й минуте, когда нам отказали в чистом пенальти в первом матче.
Команда отдала все силы, один человек просто не имеет права разрушить мечты в самой концовке невероятного камбэка в сомнительной ситуации.
Очевидно, что вместо сердца у арбитра урна для мусора. Если у тебя нет подходящего характера, чтобы выйти на поле такого стадиона, лучше остаться на трибунах с женой и детьми, пить „Спрайт“ и есть чипсы.
Нельзя разрушать мечты команды. В тот момент я мог сказать судье что угодно, но он должен осознать масштаб катастрофы, виновником которой стал. Если не можешь справиться с давлением и иметь смелость для принятия решений, лучше сиди на трибунах и жуй свои чипсы».
Смешно то, что у Реала по сумме двух игр действительно больше моментов и ударов, но всем наплевать. Видимо, для их спокойствия игрокам всем игрокам Реала нужно переломать ноги на поле и еще и удалить их же за симуляцию.
Смешно то, что у Реала по сумме двух игр действительно больше моментов и ударов, но всем наплевать. Видимо, для их спокойствия игрокам всем игрокам Реала нужно переломать ноги на поле и еще и удалить их же за симуляцию.
Я понимаю твое негодование,Реал сегодня вышел играть как будто уже в полуфинале,но Юве это не барса, у этих парней есть характер и он стальной!
Я понимаю твое негодование,Реал сегодня вышел играть как будто уже в полуфинале,но Юве это не барса, у этих парней есть характер и он стальной!
И заметьте барсучата,Буффон не орет что пенальти не было,для него это "не однозначный момент" здесь он
хотел сказать что пенальти в таких матчах на 93 минуте не дают! А вы тут орете что не было как будто каждый из вас был к эпизоду ближе Буффона,да Реал облажался (почти) и да Ювентус заслуживал овертайм,но по правилам футбола это пенальти 100%,хотя соглашусь что обычно в таких матчах пенали за минуту до свистка не ставят,но правила есть правила!
И заметьте барсучата,Буффон не орет что пенальти не было,для него это "не однозначный момент" здесь он
хотел сказать что пенальти в таких матчах на 93 минуте не дают! А вы тут орете что не было как будто каждый из вас был к эпизоду ближе Буффона,да Реал облажался (почти) и да Ювентус заслуживал овертайм,но по правилам футбола это пенальти 100%,хотя соглашусь что обычно в таких матчах пенали за минуту до свистка не ставят,но правила есть правила!
Он легенда футбола -это однозначно!
Но правила одинаковые ДЛЯ ВСЕХ ФУТБОЛИСТОВ!
Если это в конце такого супер матча, то можно нарушать что ли?
Толкать в спину, да ещё и ногу так задрать -это не нарушение правил футбола?
А что тогда Буффон скажет про тот момент, когда защитник(тот же Бенатиа,по моему) держал Роналду за шею и свалил, а судья не поставил пенальти?!
И про тот момент, когда Роналду обвел защитника в штрафной, тот выставил руку (локоть по моему), судья не поставил пенальти?!
И когда Манджукич заехал локтем в лицо Карвахаля, имея при этом желтую карточку?
Да и сил уже не хватало Ювентусу в конце, Реал давил очень сильно! И экстратайм для них, мог пройти очень плохо!
Он легенда футбола -это однозначно!
Но правила одинаковые ДЛЯ ВСЕХ ФУТБОЛИСТОВ!
Если это в конце такого супер матча, то можно нарушать что ли?
Толкать в спину, да ещё и ногу так задрать -это не нарушение правил футбола?
А что тогда Буффон скажет про тот момент, когда защитник(тот же Бенатиа,по моему) держал Роналду за шею и свалил, а судья не поставил пенальти?!
И про тот момент, когда Роналду обвел защитника в штрафной, тот выставил руку (локоть по моему), судья не поставил пенальти?!
И когда Манджукич заехал локтем в лицо Карвахаля, имея при этом желтую карточку?
Да и сил уже не хватало Ювентусу в конце, Реал давил очень сильно! И экстратайм для них, мог пройти очень плохо!
Позорность заключается в том что, зная каким должен быть реал, зная каким был реал, с таким скрипом проходить юве это я считаю позорно для такого клуба... это мое субъективное мнение... я же говорю пинька может и была, но удалять игрока, вроде жто не проьлема реала, но щная как у нас покупаются и продаются судьи иногда закрыдывается мысль о том что не совсем все честно
Позорность заключается в том что, зная каким должен быть реал, зная каким был реал, с таким скрипом проходить юве это я считаю позорно для такого клуба... это мое субъективное мнение... я же говорю пинька может и была, но удалять игрока, вроде жто не проьлема реала, но щная как у нас покупаются и продаются судьи иногда закрыдывается мысль о том что не совсем все честно