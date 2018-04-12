Буффон посоветовал арбитру сидеть на трибунах и есть чипсы

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12 апреля 2018, 01:09

Легенда «Ювентуса» получил первое удаление в карьере в рамках Лиги чемпионов, и случилось это в самый ответственный момент. «Реал» забил гол с пенальти на 97-й минуте ответного четвертьфинального матча и вышел в полуфинал турнира. Голкипер прокомментировал решение судьи:

«Рефери увидел то, что увидел, но это без сомнений был неоднозначный эпизод, неясный. Нельзя принимать столь сомнительное решение на 93-й минуте, когда нам отказали в чистом пенальти в первом матче.

Команда отдала все силы, один человек просто не имеет права разрушить мечты в самой концовке невероятного камбэка в сомнительной ситуации.

Очевидно, что вместо сердца у арбитра урна для мусора. Если у тебя нет подходящего характера, чтобы выйти на поле такого стадиона, лучше остаться на трибунах с женой и детьми, пить „Спрайт“ и есть чипсы.

Нельзя разрушать мечты команды. В тот момент я мог сказать судье что угодно, но он должен осознать масштаб катастрофы, виновником которой стал. Если не можешь справиться с давлением и иметь смелость для принятия решений, лучше сиди на трибунах и жуй свои чипсы».