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Авиакомпания Qatar Airways стала новым титульным спонсором «Ромы»

вчера, 16:30

«Рома» объявила о заключении долгосрочного партнерского соглашения с авиакомпанией Qatar Airways. Отныне логотип компании будет красоваться на футболках игроков «джаллоросси».

Пресс-служба «волков» отмечает, что Qatar Airways стала лишь седьмым титульным спонсором клуба за его 90-летнюю историю.

Напомним, что Qatar Airways являлась партнером многих топ-клубов Европы, до недавнего времени компания сотрудничала с «Барселоной».

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Все комментарии
Reneg
Reneg
вчера в 19:22
Ранее ходили слухи про Turkish Airlines. Неплохо, подумал я... А в итоге с таким ТОПом подписали. Очень крутой сезон получается в этом году..
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 17:59
Рома дважды обыграла Барсу. Волки!
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:35
это очень круто
cevin cigan
cevin cigan ответил Великий Князь
вчера в 17:21
Великий Князь:
Рома отбила спонсора у Барселоны. Аха-ха)
Арабы выбрали ребят с яйцами,а не евнухов!
nurajanm
nurajanm ответил Великий Князь
вчера в 17:16
Великий Князь:
Рома отбила спонсора у Барселоны. Аха-ха)
И эмблему))
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 16:34
Рома отбила спонсора у Барселоны. Аха-ха)
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