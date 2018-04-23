Авиакомпания Qatar Airways стала новым титульным спонсором «Ромы»

«Рома» объявила о заключении долгосрочного партнерского соглашения с авиакомпанией Qatar Airways. Отныне логотип компании будет красоваться на футболках игроков «джаллоросси».
Пресс-служба «волков» отмечает, что Qatar Airways стала лишь седьмым титульным спонсором клуба за его 90-летнюю историю.
Напомним, что Qatar Airways являлась партнером многих топ-клубов Европы, до недавнего времени компания сотрудничала с «Барселоной».
L’#ASRoma è lieta di annunciare @qatarairways come Main Global Partner e nuovo sponsor di maglia#GoingPlacesTogether pic.twitter.com/VJatNteRew— AS Roma (@OfficialASRoma) 23 апреля 2018 г.