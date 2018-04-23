Авиакомпания Qatar Airways стала новым титульным спонсором «Ромы»

«Рома» объявила о заключении долгосрочного партнерского соглашения с авиакомпанией Qatar Airways. Отныне логотип компании будет красоваться на футболках игроков «джаллоросси».

Пресс-служба «волков» отмечает, что Qatar Airways стала лишь седьмым титульным спонсором клуба за его 90-летнюю историю.

Напомним, что Qatar Airways являлась партнером многих топ-клубов Европы, до недавнего времени компания сотрудничала с «Барселоной».