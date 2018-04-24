Ловчев: «Обратил внимание на лицо Карреры во время матча. Оно было больным»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ:

«Команда в безобразном психологическом состоянии. Именно психологическом, про физическое не говорю. Те игроки, что сейчас в команде, умеют играть. И они это доказывали. А тут – ничего не могут. Значит, после игры с „Тосно“ Каррера должен был всех собрать и отвезти куда-нибудь в лес на пикник. Пусть там все бы пообщались в неформальной обстановке, водки напились, в конце концов, наорались. А потом вышли бы на игру по-другому. В итоге на игру вышли убитые люди.

Обратил внимание на лицо Карреры во время этого матча. Оно было больным. Массимо сам как будто находился в прострации. В прошлом чемпионском сезоне тоже были поражения – и ощутимые. Но после них команда выходила из штопора. Теперь – не получается. Возможно, в таком виде команда себя изжила.

Понятно, что упущен шанс на борьбу за чемпионство. Но остаётся хороший шанс на второе место и Лигу чемпионов. К ней, понятно, надо будет укрепляться. Да в любом случае покупать нормальных игроков. Но выход в этот турнир – это и хорошие деньги. Календарь „Спартаку“ позволяет рассчитывать на серебро. Правда, и перед „Ахматом“ так говорили. В общем, всё дело в психологии. Поэтому если удастся не сорваться, команда сможет выполнить задачу-минимум. Нет – скатится вообще на пятое место».