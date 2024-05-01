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Семак: «Мы должны искать решения, чтобы больше создавать и забивать»

вчера, 15:19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды в последних матчах.

Непростой режим. Мы боремся за самые высокие места на двух фронтах, и это хорошо. Что касается ротации, то она зависит от состояние игроков. Когда-то она очень нужна, когда-то — чуть меньше. Конечно, это усложняет наши задачи, но мы стараемся добиваться хороших результатов. Посмотрим, насколько ребята будут готовы и какой будет ротация, если она вообще будет, в следующем матче.

Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий — мы достаточно качественно и надёжно играем у своих ворот. Остроты в атаке нам не хватает. Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали. Разумеется, это сложно. Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняются. Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает.

Ранее Семак высказался по поводу продления своего контракта.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:00
Ну правильно, как в 40-х играть надо- в пять нападающих!!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:48
Семак уже нашёл...решение..))
nubom
nubom
вчера в 20:54
Стоит попробовать за каждый пас назад - штрафик. Этак в "преф" по пол-копеечки. Хоть ребята и богатые, но в глазах искорки заблистают...
112910415
112910415
вчера в 18:46
не надо ничего создавать ...
и так же продляют контракт ! )
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:27
болтун из болтунов, а не тренер почему бы не сказать что часто ошибался с выбором состава тактики на матч мля никогда не признаёт свои ошибки, а это очень плохо и никогда ни к чему положительному не приведёт
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:19
Так и есть. Надо бить прямо по воротам и забивать туда больше голов. Надо выигрывать матчи.
pomor45
pomor45
вчера в 17:05
Посмотрим, насколько ребята будут готовы и какой будет ротация, если она вообще будет, в следующем матче.
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Толи будет, толи нет, после дождичка в четверг. Что там смотреть на закате сезона? Что за прошедшие пять лет не рассмотрел? По моему это полная прострация и самотёк.
Capral
Capral
вчера в 15:32
А кто должен этим заниматься, если не тренер? Вот и ищи- и создавай...
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