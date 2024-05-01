Семак: «Мы должны искать решения, чтобы больше создавать и забивать»

Главный тренер «Зенита» оценил игру своей команды в последних матчах.

Непростой режим. Мы боремся за самые высокие места на двух фронтах, и это хорошо. Что касается ротации, то она зависит от состояние игроков. Когда-то она очень нужна, когда-то — чуть меньше. Конечно, это усложняет наши задачи, но мы стараемся добиваться хороших результатов. Посмотрим, насколько ребята будут готовы и какой будет ротация, если она вообще будет, в следующем матче.

Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий — мы достаточно качественно и надёжно играем у своих ворот. Остроты в атаке нам не хватает. Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали. Разумеется, это сложно. Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняются. Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает.