«Арсенал» готов выделить новому тренеру не более 50 млн фунтов на усиление состава

Руководство лондонского «Арсенала» готово выделить около £ 50 млн на покупку новых футболистов в летнее трансферное окно, информирует источник.

Напомним, по окончании сезона на место Арсена Венгера придёт новый наставник. На этот пост претендует целая группа именитых специалистов и бывших игроков «Арсенала».

Во время двух последних трансферных периодов «Арсенал» купил двух дорогостоящих футболистов: Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга. Большие расходы клуба также связаны с контрактом габонского форварда, соглашением с Генрихом Мхитаряном и новым контрактом с Месутом Озилом.