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«Арсенал» готов выделить новому тренеру не более 50 млн фунтов на усиление состава

сегодня, 05:23

Руководство лондонского «Арсенала» готово выделить около £ 50 млн на покупку новых футболистов в летнее трансферное окно, информирует источник.

Напомним, по окончании сезона на место Арсена Венгера придёт новый наставник. На этот пост претендует целая группа именитых специалистов и бывших игроков «Арсенала».

Во время двух последних трансферных периодов «Арсенал» купил двух дорогостоящих футболистов: Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга. Большие расходы клуба также связаны с контрактом габонского форварда, соглашением с Генрихом Мхитаряном и новым контрактом с Месутом Озилом.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 11:17
кронке усманов в своем амплуа. Новый тренер возьмет АПЛ с 50 лимонами как пить дать:) Арсенал с его владельцами упорно идет по тропе середняка. Туда ему и дорога. А Арсена жду в Париже..
Dark MU
Dark MU ответил Vizor
сегодня в 11:13
Vizor:
50 чистыми + продажи игроков, так поверю. Мустафи с Джакой за 60 в сумме можно сбагрить. Плюс Ивоби, Велбек, Перес, Кемпбэл, Холдинг - на 30 минимум. Итого - 140 лямов. Теперь кого должны взять по-любому - воротчик, ЦЗ, ОП. Хорн за 4млн после вылета Кёлна, Майер - свободным, Абду Диало за 30. Итого - в плюсе на 106 лямов... Ещё можно и Серри цепануть с Пулишичем, например. И деньги ещё останутся, а по составу сильнее станем. Так что не всё так плохо. Вопрос в том как поведёт себя руководство...
Ну такого точно не произойдёт), разве что в ФИФЕ 18)))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:52
Молодцы, ребята, убрали топ-тренера, теперь уверенно движутся на 8-е место в АПЛ.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:32
Защитник им нужен хоть один хороший.
Они ещё Венгера попросят вернуться.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 10:01
Ну топ-тренер их пошлет с такими условиями, придется Арсеналу пойти на риск и брать какого-нибудь перспективного начинающего тренера.
Vizor
Vizor
сегодня в 09:42
50 чистыми + продажи игроков, так поверю. Мустафи с Джакой за 60 в сумме можно сбагрить. Плюс Ивоби, Велбек, Перес, Кемпбэл, Холдинг - на 30 минимум. Итого - 140 лямов. Теперь кого должны взять по-любому - воротчик, ЦЗ, ОП. Хорн за 4млн после вылета Кёлна, Майер - свободным, Абду Диало за 30. Итого - в плюсе на 106 лямов... Ещё можно и Серри цепануть с Пулишичем, например. И деньги ещё останутся, а по составу сильнее станем. Так что не всё так плохо. Вопрос в том как поведёт себя руководство...
Ben Saada
Ben Saada
сегодня в 09:12
а ведь забыл и про Жиру
Ben Saada
Ben Saada
сегодня в 09:12
явная утка. а как же Чемберлен-больше 40 млн фунтов, Уолкот-больше 20 млн фунтов, Габриэль-почти 20 млн фунтов, Коклен-20 млн фунтов, причем теже Уолкот, Чемберлен и Коклен получали 100 тыс фунтов ЗП, ато и больше. так что, явная утка
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:02
Экономят .
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:31
Вообщем всё понятно. Арсеналу ещё долго придётся топтаться на месте и увольнение Арсена здесь ни причём.Что такое 50 мл в АПЛ? Они решили Дзюбой усилиться?
Emilan__
Emilan__
сегодня в 08:16
Кронке аут!!! Вот она проблема Арсенала, Венгер красавчик с малыми ресурсами выделеные Кронке-жмотом держал Арсенал в топе 22 года, и даже брал кубки и суперкубки Англий
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:16
Отдача должна быть
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 08:06
Лол
arsenal_2015
arsenal_2015
сегодня в 07:51
На Головина хватит)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:39
Не балуют нового наставника
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:33
Маловато будет для возвращения в зону ЛЧ,но когда покупали Обаму, продавали других игроков,странно, по сути этого хватит на один хороший трансфер, а Арсеналу нужен новый вратарь, усилить оборону и полузащиту, с нападением все в порядке
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:30
В Арсенале всегда зажимали копейку! И всегда ставили задачи по продаже игроков и прибыли, всегда!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил NGY
сегодня в 06:25
Раз в 100 лет ? Это крупные что ли ? Если сравнивать с трансферами Сити ПсЖ и МЮ то это копейки
NGY
NGY
сегодня в 05:59
Во время двух последних трансферных периодов «Арсенал» купил ДВУХ ДОРОГОСТОЯЩИХ ФУТБОЛИСТОВ: Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга.
БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ клуба, также связаны с контрактом габонского форварда, соглашением с Генрихом Мхитаряном и новым контрактом с Месутом Озилом.
___________________

А говорят еще, что Венгеру не давали крупных сумм на трансферы.
Как мы видим еще как давали, были куплены суперзвезды(впрочем как и всегда покупались) а он даже с ними облажался.
Уверен, новый тренер, даже с имеющимся сейчас составом, не опустится ниже нынешнего 6 места Арсена Венгера.
neomessi
neomessi
сегодня в 05:44
Наверное только трусы Неймара стоит почти 50млн.
No problem
No problem
сегодня в 05:40
как раз на Месси хватит).
ndedov
ndedov
сегодня в 05:38
Не густо как то. Жадные.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 05:32
Владельцы МС и ПСЖ Шейх Мануср и Нассер Аль-Хелаифи смеются в голос с этой цифры))))
Вот так вот...
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