Арбитр Оливер назначен на финал Кубка Англии

Арбитр Майкл Оливер назначен на финал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» - «Челси».

Напомним, что Оливер в последнее время стал известен своей работой на поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус», где он на последней минуте поставил пенальти в ворота итальянского клуба, а затем удалил вратаря команды Джанлуиджи Буффона из-за слишком бурной реакции того на одиннадцатиметровый.

«Я был очень горд, когда узнал о своем назначении. Изначально ты даже не думаешь о таких играх, но по мере карьерного роста финал Кубка Англии становится твоей достижимой целью. Такая возможность появляется лишь раз в карьере», — прокомментировал свое назначение Оливер.