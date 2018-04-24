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Арбитр Оливер назначен на финал Кубка Англии

вчера, 18:31
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси19.05.2018 Не начался

Арбитр Майкл Оливер назначен на финал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» - «Челси».

Напомним, что Оливер в последнее время стал известен своей работой на поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус», где он на последней минуте поставил пенальти в ворота итальянского клуба, а затем удалил вратаря команды Джанлуиджи Буффона из-за слишком бурной реакции того на одиннадцатиметровый.

«Я был очень горд, когда узнал о своем назначении. Изначально ты даже не думаешь о таких играх, но по мере карьерного роста финал Кубка Англии становится твоей достижимой целью. Такая возможность появляется лишь раз в карьере», — прокомментировал свое назначение Оливер.

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Все комментарии
Deville
Deville
сегодня в 00:13
еще и финал ЧМ пускай судит.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:18
Не удевително. Один из силнеших арбитров мира. Он еще и финал ЛЧ судить будет!
NGY
NGY ответил Великий Князь
вчера в 21:03
Великий Князь:
Ты помнишь мой первый комментарий на эту тему? Я поздравил с проходом, но при этом выразил своё мнение касательно назначенного пенальти. Ну и тут пошли детские выпады от нгуньки, да ещё и с фейков уровня кинеджина. Этот тип потерял уважение.
Каких еще фейков, княгиня? Ты совсем что ли попутал.

Можешь свое уважение оставить при себе, мне оно параллельно.

Это я дурак, столько комментов оставил тебе в надежде, чтобы привести тебя в чувства и как-то остудить разгорающийся конфликт, между мной и тобой.

Но видимо, у тебя в одно ухо вошло, в другое вышло, ты и дальше продолжал пакостить.

Да еще и стрелочник, я смотрю ты знатный.
Великий Князь
Великий Князь ответил cevin cigan
вчера в 20:43
cevin cigan:
Если честно,в том потоке комментов,кто только не впрягся. Я правда не отслеживал всю эту байду,лишь "перестрелку" вообще левых фейков( я тоже оставил один или два вполне адекватных коммента и отпрыгнул от этой вакханалии).Одно я знал точно,что твои выпады( и весьма резкие),идут для других ушей(ты умеешь бучу разогнать..ха-ха )Да ладно,это уходит в прошлое...не парься.
Так и есть. К вам у меня претензий нет. Клубы играют на поле и в кабинетах, мы лишь болельщики.
Великий Князь
Великий Князь ответил Zen-Aku
вчера в 20:41
Zen-Aku:
Чья бы корова мычала про результативные судейские ошибки() В Серии А итальянские судьи допускают столько результативных ошибок в пользу ювки что аж с рук и ног пальцев не хватить чтобы пересчитать() Так что не надо тут писать про 2 метровые офсайды выглядишь смешно)))))
Никто не выглядит смешнее фанатов сфИНкТЕРА. Аха-ха)
По чём опиум в кабинетах?)
shur
shur
вчера в 20:24
...а почему бы и нет!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Zen-Aku
вчера в 20:13
Zen-Aku:
Хочешь сказать что МС выиграл титул АПЛ благодаря Оливеру? Ах-ах... Чувак посмотри в турнирную таблицу на отрыв МС от МЮ и остальных Оливер тут вовсе не причем)
Что за чушь? Не приписывай мне свои слова. Оливер просто два или три раза за сезон закатывает соперников МС в бетон. Это не значит, что МС сам плохо играет.
League1
League1
вчера в 20:00
После матча Реал - Ювентус, который он отсудил безупречно, англичане наверное не долго думали, кто должен судить такой важный матч в Англии.
Liver1892
Liver1892
вчера в 19:51
нормалньный судья с яйцами, опустил итальянскую истеричку, показав что для него нет авторитетов, это Ювентус три момента за 2 матча создало, и ещё чё-то полыхают эти неадекваты, ой мля, такие аутисты
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:43
для этой игры - норм судья.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 19:36
сулья продажная, казел
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Великий Князь
вчера в 19:29
Великий Князь:
Как раз уйти в отрыв в поединке против Арсенала шейхам помог Оливер, засчитав гол с двухметрового офсайда) Хотя для фаната интера это цветочки.)
Чья бы корова мычала про результативные судейские ошибки() В Серии А итальянские судьи допускают столько результативных ошибок в пользу ювки что аж с рук и ног пальцев не хватить чтобы пересчитать() Так что не надо тут писать про 2 метровые офсайды выглядишь смешно)))))
Galaxy real way
Galaxy real way
вчера в 19:22
Отличный финал. Удачи Оливеру.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:18
Лишь бы не накосячил!
cevin cigan
cevin cigan ответил Великий Князь
вчера в 19:18
Великий Князь:
Ты помнишь мой первый комментарий на эту тему? Я поздравил с проходом, но при этом выразил своё мнение касательно назначенного пенальти. Ну и тут пошли детские выпады от нгуньки, да ещё и с фейков уровня кинеджина. Этот тип потерял уважение.
Если честно,в том потоке комментов,кто только не впрягся. Я правда не отслеживал всю эту байду,лишь "перестрелку" вообще левых фейков( я тоже оставил один или два вполне адекватных коммента и отпрыгнул от этой вакханалии).Одно я знал точно,что твои выпады( и весьма резкие),идут для других ушей(ты умеешь бучу разогнать..ха-ха )Да ладно,это уходит в прошлое...не парься.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
вчера в 19:16
У них безбородовых нет.
Таганский
Таганский
вчера в 19:13
Хорошо, что Буффона нет ни в МЮ, ни в Челси..))
Великий Князь
Великий Князь ответил cevin cigan
вчера в 19:11
cevin cigan:
Ну я то понимаю твои "затравы" на публику,а вот молодёжь горячая,им трудно такие тонкости толлинга уловить(да и барсуки выводят из равновесия). Всё нормально,никаких тёрок.
Ты помнишь мой первый комментарий на эту тему? Я поздравил с проходом, но при этом выразил своё мнение касательно назначенного пенальти. Ну и тут пошли детские выпады от нгуньки, да ещё и с фейков уровня кинеджина. Этот тип потерял уважение.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:09
Надеюсь этот клоун не повлияет на результат
cevin cigan
cevin cigan ответил Великий Князь
вчера в 19:02
Великий Князь:
И весьма слабая на задок. Среди ваших тоже вскрылся ряд неадекватов.
Ну я то понимаю твои "затравы" на публику,а вот молодёжь горячая,им трудно такие тонкости толлинга уловить(да и барсуки выводят из равновесия). Всё нормально,никаких тёрок.
Великий Князь
Великий Князь ответил cevin cigan
вчера в 18:58
cevin cigan:
Они так за тебя переживали.........сейчас вот за гансов топят.......любви обильная публика.
И весьма слабая на задок.
Среди ваших тоже вскрылся ряд неадекватов.
cevin cigan
cevin cigan ответил Великий Князь
вчера в 18:52
Великий Князь:
вышли они ещё в Риме)
Они так за тебя переживали.........сейчас вот за гансов топят.......любви обильная публика.
Великий Князь
Великий Князь ответил cevin cigan
вчера в 18:47
cevin cigan:
барсуки-ваш выход!
вышли они ещё в Риме)
Великий Князь
Великий Князь ответил Zen-Aku
вчера в 18:46
Zen-Aku:
Хочешь сказать что МС выиграл титул АПЛ благодаря Оливеру? Ах-ах... Чувак посмотри в турнирную таблицу на отрыв МС от МЮ и остальных Оливер тут вовсе не причем)
Как раз уйти в отрыв в поединке против Арсенала шейхам помог Оливер, засчитав гол с двухметрового офсайда)
Хотя для фаната интера это цветочки.)
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:40
барсуки-ваш выход!
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Так Себе Аналитик
вчера в 18:40
Так Себе Аналитик:
В принципе, он ручной судья МС, поэтому в данном случае будет беспристрастен.
Хочешь сказать что МС выиграл титул АПЛ благодаря Оливеру? Ах-ах... Чувак посмотри в турнирную таблицу на отрыв МС от МЮ и остальных Оливер тут вовсе не причем)
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 18:38
Лучший английский судья уже не первый год.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:34
В принципе, он ручной судья МС, поэтому в данном случае будет беспристрастен.
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