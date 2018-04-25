«Тоттенхэм» готов отпустить Роуза в МЮ за 40 млн фунтов и Люка Шоу

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» этим летом могут произвести обмен защитниками. «Красные дьяволы» заинтересованы в приобретении 27-летнего Дэнни Роуза, но «Тоттенхэм», по данным источника, будет готов рассмотреть предложение МЮ, если там будет фигурировать 22-летний Люк Шоу. «Шпоры» также хотят, чтобы клуб из Манчестера доплатил ещё около 40 млн фунтов за трансфер Роуза.

Ранее сообщалось, что Шоу хочет покинуть клуб из-за разногласий с главным тренером Жозе Моуриньо. Одним из претендентов на защитника сборной Англии называлась «Барселона».