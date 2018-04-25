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«Тоттенхэм» готов отпустить Роуза в МЮ за 40 млн фунтов и Люка Шоу

сегодня, 05:17

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» этим летом могут произвести обмен защитниками. «Красные дьяволы» заинтересованы в приобретении 27-летнего Дэнни Роуза, но «Тоттенхэм», по данным источника, будет готов рассмотреть предложение МЮ, если там будет фигурировать 22-летний Люк Шоу. «Шпоры» также хотят, чтобы клуб из Манчестера доплатил ещё около 40 млн фунтов за трансфер Роуза.

Ранее сообщалось, что Шоу хочет покинуть клуб из-за разногласий с главным тренером Жозе Моуриньо. Одним из претендентов на защитника сборной Англии называлась «Барселона».

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Все комментарии
Red_team
Red_team
сегодня в 10:22
Ухахаха, руководство Шпор крепко на метамфетамине сидит
cannongun
cannongun
сегодня в 08:17
норм, берем Шоу и сорокет
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:03
Роуз хорош, был бы рад его увидеть в МЮ,и его подписать не составит особо труда,так как сам Роуз хочет уйти из ТТХ, но 40 или 45 миллионов это его цена без включения в сделку Шоу
WildKem
WildKem
сегодня в 06:45
Роуз безусловно очень качественный латераль, но не так давно получал серьезную травму из-за которой долгое время лечился и набирал форму, плюс возраст, хороший конечно и еще лет 5 думаю он способен будет отыграть на самом высоком уровне, но все равно Шоу моложе на 5 лет. И если просто продавать Шоу, то примерно за 20-25 млн фунтов его вероятно продать, а шпоры хотя еще сверху 40 млн, то есть оценивают Роуза в 60-65 млн фунтов , многовато. Они Уокера продали за 50 млн фунтов, Роузу примерно такая же цена, вот и получается если Люка Шоу включать в сделку, то нормальным будет вариант Люк Шоу + 25 млн фунтов в обмен на Роуза.
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