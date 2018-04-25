  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.93.55
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Риисе: «„Рома“ просто не смогла справиться со столь быстрым „Ливерпулем“»

сегодня, 07:34
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Йон-Арне Риисе поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между бывшими командами, который завершился разгромной победой «красных» (5:2).

«Скорость игры „Ливерпуля“ просто чумовая! Их не остановить. Трио нападающих „Ливерпуля“ уничтожает оборону „Ромы“. Римляне просто не могут справиться со столь быстрыми перемещениями соперника», — написал Риисе в своём «твиттере» во время поединка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хуммельс: «В последние годы стиль игры Роналду изменился»
Сегодня, 09:32 3
Вейналдум: «Салах делает результат в ключевые моменты игры»
Сегодня, 07:54 5
Роббен: «„Бавария“ не должна повторять прошлогодних ошибок»
Сегодня, 06:54 6
Мюллер: «„Бавария“ должна хотеть забить „Реалу“»
Сегодня, 06:36 7
Ди Франческо: «Кто не верит в камбэк „Ромы“, может оставаться дома»
Сегодня, 06:09 22
Модрич: «Не люблю сравнивать Роналду и Месси. Они оба великие футболисты»
Сегодня, 05:42 13
Обсудить
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 10:14
Барселона“ просто не смогла справиться со столь быстрой „Ромой“» а Рома не смогла справиться со столь быстрым Ливерпулем.
Тогда,получается Барсе повезло,что вылетела до Ливера не не встретилась с Ливерпулем,поэтому надо уволить Вальерде а подписать тренера,как Клопп.
FERIS
FERIS
сегодня в 09:54
Команда Клоппа реальные претенденты на Звание победителя в ЛЧ.
nahan
nahan
сегодня в 08:16
Они и у себя дома не справятся.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:02
Так это и есть Ман Сити на себе испытал в Л/Ч два поражения от Ливерпуля.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100