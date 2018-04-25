Риисе: «„Рома“ просто не смогла справиться со столь быстрым „Ливерпулем“»

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Йон-Арне Риисе поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между бывшими командами, который завершился разгромной победой «красных» (5:2).

«Скорость игры „Ливерпуля“ просто чумовая! Их не остановить. Трио нападающих „Ливерпуля“ уничтожает оборону „Ромы“. Римляне просто не могут справиться со столь быстрыми перемещениями соперника», — написал Риисе в своём «твиттере» во время поединка.