В Екатеринбурге стартовал финальный этап подготовки волонтеров ЧМ-2018

Источник сообщает, что финальный этап подготовки волонтеров чемпионата мира по футболу стартовал в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.

«В глобальном процессе обучения волонтеров чемпионата мира по футболу Екатеринбург - финальный город, и мы здесь ставим точку в большом общем процессе. Сегодня здесь собрались городские волонтеры и волонтеры оргкомитета ЧМ-2018, которые работали на тестовых матчах на „Екатеринбург-Арене“. Наша задача - вовлечь людей в чемпионат, рассказать об уникальности ЧМ-2018 в России, о командах-участницах, инфраструктуре Екатеринбурга, мы будем знакомить ребят с этим в форме различных интерактивных тренингов.

Затем перед чемпионатом мира будет так называемое функциональное обучение, когда волонтеры поближе познакомятся со своими задачами, выйдут на объект, где они будут задействованы во время игр ЧМ-2018, чтобы обладать максимальной информацией для помощи гостям Екатеринбурга», - рассказал руководитель волонтерской программы ЧМ-2018 в Екатеринбурге Александр Антимонов.



Ранее сообщалось, что Екатеринбург ожидает 100 тысяч туристов во время ЧМ-2018.