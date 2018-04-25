  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн 0:1 Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---
Франция. Лига 1 2017/2018, 33 тур1X2
19:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза2.72.73.15

Симеоне: «Я хочу учиться у Венгера»

сегодня, 22:39
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 22:05 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» выразил восхищение рулевым «канониров» Арсеном Венгером.

«С тех пор, как я приехал в Мадрид, команда стала значительно сильнее. По мере того, как мы поднимали планку, критики тоже становилось больше. Я доволен нашим нынешним уровнем. Надеюсь, мы сможем психологически раскованно сыграть на стадионе, где „Арсенал“ очень силен. Потребуется смелость, чтобы выйти в финал.

Первое, что приходит на ум о Венгере - это восхищение. Ему пришлось изобретать себя заново. Я считаю себя молодым тренером, хочу наблюдать за ним и учиться у него. Он занял удивительную нишу в футболе».

Напомним, что Венгер уйдет из «Арсенала» в конце сезона.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Годин намерен выиграть Лигу Европы вместе с «Атлетико»
Сегодня, 22:55 1
Зоммер: «В „Базеле“ у Салаха были проблемы с реализацией»
Сегодня, 22:50 0
Окслейд-Чемберлен: «Моя травма меркнет на фоне нападения на болельщика»
Сегодня, 22:17 2
Мончи: «„Роме“ пришлось продать Салаха, у нас не было выбора»
Сегодня, 21:55 2
Моуриньо: «Возможно, мы станем друзьями с Венгером»
Сегодня, 21:38 3
Сол Кэмпбелл считает, что «Арсенал» должен возглавить тандем Бергкамп-Виейра
Сегодня, 21:14 3
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 23:30
Своего рода подкол.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100