Симеоне: «Я хочу учиться у Венгера»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» выразил восхищение рулевым «канониров» Арсеном Венгером.

«С тех пор, как я приехал в Мадрид, команда стала значительно сильнее. По мере того, как мы поднимали планку, критики тоже становилось больше. Я доволен нашим нынешним уровнем. Надеюсь, мы сможем психологически раскованно сыграть на стадионе, где „Арсенал“ очень силен. Потребуется смелость, чтобы выйти в финал.

Первое, что приходит на ум о Венгере - это восхищение. Ему пришлось изобретать себя заново. Я считаю себя молодым тренером, хочу наблюдать за ним и учиться у него. Он занял удивительную нишу в футболе».

Напомним, что Венгер уйдет из «Арсенала» в конце сезона.