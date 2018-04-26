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Роналду прервал свою рекордную голевую серию в Лиге чемпионов

сегодня, 00:03
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не сумел отличиться забитым голом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1).

Таким образом, прервалась рекордная голевая серия португальца в ЛЧ, которая насчитывала 11 матчей.

Кроме того, Роналду ни разу не пробил в створ, что произошло в рамках Лиги чемпионов впервые с февраля прошлого года.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 02:34
да и кстати тут не Роналду прервал свою рекордную голевую серию в Лиге чемпионов, а судья!! вот терь пусть говорят что у Реала все куплено!!!!!!
NOVA
NOVA ответил NGY
сегодня в 02:09
NGY:
Только 3 игрока в истории ЛЧ, забивали 15 и больше голов в трех сезонах ЛЧ: 1. Криштиану Роналду 2. Криштиану Роналду 3. Криштиану Роналду
ну попробуй докажи это барсукам: у них же там тока месся!!))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:49
Приберег голы для финала! 😉
RDeanW
RDeanW ответил Master ШиФу
сегодня в 01:44
Master ШиФу:
Зачем нам радоваться? Это вы грустите с третьего места)) да еще в чемпионате Рон далеко позади от Месси)) з
ты точно знаешь, как устроен клубный футбол и что национальные чемпионаты - это всего лишь отбор в континентальные футбольные турниры, которые являются самыми главными и самыми престижными? ты еще кубок короля вспомни)
Belgie2009
Belgie2009 ответил NGY
сегодня в 01:10
А где Месси?
Master ШиФу
Master ШиФу ответил ФанГалактикоса
сегодня в 01:09
ФанГалактикоса:
Ну хоть тут барсики порадуются :D
Зачем нам радоваться? Это вы грустите с третьего места)) да еще в чемпионате Рон далеко позади от Месси)) з
NGY
NGY
сегодня в 01:07
Только 3 игрока в истории ЛЧ, забивали 15 и больше голов в трех сезонах ЛЧ:
1. Криштиану Роналду
2. Криштиану Роналду
3. Криштиану Роналду
RDeanW
RDeanW
сегодня в 00:53
не роналду прервал, а судейка
311
311
сегодня в 00:33
Забить то забил, но с нарушением правил!)
shur
shur
сегодня в 00:21
...иногда полезнее и грязную работу выполнять во благо команде,впереди ответка,
а гол свой Рон всё таки забил,ну не защитали,но забил!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:18
А если с той ЛЧ еще посчитать?
da da da
da da da
сегодня в 00:16
Апоэли кончились в группе,как и Рон.
Сантус
Сантус
сегодня в 00:15
Ни разу в створ?Он даже забил:)Все серии когда то заканчиваются...Важна победа с равным соперником и на его поле.
NOVA
NOVA
сегодня в 00:13
как ни пробил в створ? такой гол красаву с левой положил, отменили!! а там видите ли рука была!! а главное победа Реала!!!
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 00:12
Повод выпить есть в Каталонии
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 00:11
Самое главное одержали хорошую победу, командную. А на Бернабеу Рон без гола точно не уйдет.
Слайш
Слайш
сегодня в 00:10
Да, жаль конечно с одной стороны...

Но с другой, я абсолютно уверен, что Роналду легко променял бы свою серию ни третий подряд кубок ЛЧ
ВааС
ВааС
сегодня в 00:08
А потом смотришь на список бомбардиров-а там Роналду с 15 мячами)) а Салах второй,но далеко-10 голов..И аргентинская блоха с 6 мячами далеко-далеко))
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 00:07
Ну хоть тут барсики порадуются :D
Gelious
Gelious
сегодня в 00:07
Спасибо судейству, которое руки заметили, а грудь - нет. Где барсоглоры? Где их визг насчет судейства?
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 00:06
Единственное чем будут утешатся барсучата)) Лучше не забить сегодня, но забить в ответной игре и затем в финале!
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