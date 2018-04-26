Роналду прервал свою рекордную голевую серию в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не сумел отличиться забитым голом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1).
Таким образом, прервалась рекордная голевая серия португальца в ЛЧ, которая насчитывала 11 матчей.
Кроме того, Роналду ни разу не пробил в створ, что произошло в рамках Лиги чемпионов впервые с февраля прошлого года.
Но с другой, я абсолютно уверен, что Роналду легко променял бы свою серию ни третий подряд кубок ЛЧ
Но с другой, я абсолютно уверен, что Роналду легко променял бы свою серию ни третий подряд кубок ЛЧ