Роналду прервал свою рекордную голевую серию в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не сумел отличиться забитым голом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1).

Таким образом, прервалась рекордная голевая серия португальца в ЛЧ, которая насчитывала 11 матчей.

Кроме того, Роналду ни разу не пробил в створ, что произошло в рамках Лиги чемпионов впервые с февраля прошлого года.