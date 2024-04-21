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В Англии команда девочек выиграла турнир среди мальчиков

сегодня, 10:56

Футбольная команда Queens Park Ladies выиграла все матчи мужской юношеской лиги Борнмута среди игроков не старше 12 лет.

Это был единственный женский коллектив в турнире. Команда завершила сезон с 18 победами и четырьмя ничьими, забив 61 гол и пропустив 11 мячей.

Главный тренер победителей Тоби Грин в сентябре обратился с просьбой разрешить команде участвовать в мужских соревнованиях. Представители лиги изначально сказали ему, что им нужно играть в женском чемпионате, но специалист настоял на том, что они достаточно хороши, чтобы играть против мальчиков.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:48
Это не удивительно, удивительно, если им удастся это повторить, ведь уровень тестостерона у мальчиков с 10 до 14 лет возрастает в 10 раз))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:40
Ну вот - готовый сценарий для душещипательного кинофильма ...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:09
Раз такое дело соперников у них не будет в женском футболе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:05
Мальчики в Англии хуже девочек! Ох уж эта толерантность к пед..ам...
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 10:59
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