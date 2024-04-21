В Англии команда девочек выиграла турнир среди мальчиков

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сегодня, 10:56

Футбольная команда Queens Park Ladies выиграла все матчи мужской юношеской лиги Борнмута среди игроков не старше 12 лет.

Это был единственный женский коллектив в турнире. Команда завершила сезон с 18 победами и четырьмя ничьими, забив 61 гол и пропустив 11 мячей.

Главный тренер победителей Тоби Грин в сентябре обратился с просьбой разрешить команде участвовать в мужских соревнованиях. Представители лиги изначально сказали ему, что им нужно играть в женском чемпионате, но специалист настоял на том, что они достаточно хороши, чтобы играть против мальчиков.