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Руди Гарсия: «Мы проиграли „Зальцбургу“ в группе, но надеемся взять реванш в полуфинале»

сегодня, 07:56
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург22:05 Не начался

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия поделился ожиданиями от первой домашней встречи с «Ред Булл Зальцбург» в полуфинале Лиги Европы:

«Я сказал своим игрокам, чтобы они продолжали забивать так же свободно, как они делали это до сих пор, но в то же время – чтобы они были более дисциплинированными на определённых этапах игры. Мы ожидаем, что на матче будет такая же атмосфера, как в четвертьфинале против „РБ Лейпциг“. „Марсель“ доказал, что может пропускать голы, но всё равно доводить матч до победы. Целью предстоящей игры является победа, в идеале, без пропущенных мячей. Но мы должны иметь в виду, что у соперника будет ответная игра.

„Зальцбург“ – очень хорошая команда, с которой мы уже встречались на групповом этапе. Они победили нас в Австрии, а мы не смогли обыграть их дома. Они являются завсегдатаями Лиги Европы и находятся выше нас в рейтинге УЕФА. Мы знаем их, а они знают нас. Но мы надеемся показать, что апрельская версия „Марселя“ сильнее, чем был „Зальцбург“ осенью и зимой, и лучше, чем нынешний „Ред Булл“».

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:47
"Марсель" обязан это сделать.
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