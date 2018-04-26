УЕФА введет санкции против «Ромы»

Итальянская пресса сообщает, что УЕФА накажет «Рому» за поведение фанатов перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля» проведением одного или двух гостевых еврокубковых матчей без болельщиков.

Санкции в отношении итальянского клуба будут применены за то, что два болельщика римлян, 21-летний Филиппо Ломбарди и 29-летний Даниэль Шушо, напали на болельщика «Ливерпуля» - 53-летний Шон Кокс был госпитализирован, а в настоящее время его состояние оценивается как критическое.

О расследовании со стороны УЕФА должно быть объявлено в четверг, 26 апреля. Помимо закрытия гостевых секторов, «Роме» также может грозить штраф. Применению таких мер может помешать тот факт, что нападение фанатов на болельщика «красных» произошло до начала матча за пределами стадиона.