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УЕФА введет санкции против «Ромы»

сегодня, 11:06
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Итальянская пресса сообщает, что УЕФА накажет «Рому» за поведение фанатов перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля» проведением одного или двух гостевых еврокубковых матчей без болельщиков.

Санкции в отношении итальянского клуба будут применены за то, что два болельщика римлян, 21-летний Филиппо Ломбарди и 29-летний Даниэль Шушо, напали на болельщика «Ливерпуля» -  53-летний Шон Кокс был госпитализирован, а в настоящее время его состояние оценивается как критическое.

О расследовании со стороны УЕФА должно быть объявлено в четверг, 26 апреля. Помимо закрытия гостевых секторов, «Роме» также может грозить штраф. Применению таких мер может помешать тот факт, что нападение фанатов на болельщика «красных» произошло до начала матча за пределами стадиона.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ОВВ74
сегодня в 12:58
ОВВ74:
одного парня поймали и избили, ну а мы как всегда убежали
Его избили, потому что он был один как раз) Это психология крысенышей - числом на одного нападать. Итальяшки с кавказцами схожи по психологии, а у них, как ты знаешь, менталитет "Кто не с нами, тот под нами", то есть, наоборот, если у нас типа считается, что слабых бить нехорошо, то у них именно слабых и бьют.
sir_Alex
sir_Alex ответил EAGuar As
сегодня в 12:57
EAGuar As:
Хулиганы .
ОВВ74
ОВВ74 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 12:55
Так Себе Аналитик:
Вообще не удивлен. Был и Италии пару раз подростком с группой экскурсионной, и могу сказать, что у итальянских "местных" есть привычка закидывать камнями незнакомых ребят, а одного нашего парня поймали и избили... Они как в советское время в рабочих кварталах... Могут и ножом пырнуть, если не туда зайдешь. Понятно, что футбольные тиффози уж и особенно.
одного парня поймали и избили, ну а мы как всегда убежали
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 12:52
Это уже нечестные методы устранения конкурента, какие постоянно применяет спартак, чтобы добиться желаемого успеха.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:47
Если бы это было на стадионе, тогда санкции были бы справедливы, а так 2 пьяницы побили одного и за это хотят наказать клуб, а может болельщик Ливерпуля их оскорбил? Тогда и Ливерпуль надо наказывать.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 12:30
англичашка по привычке показывал факи направо и налево, думая что это в порядке вещей, и ему эти факи засунули в задницу. все как положено.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:24
Просто так никто ни на кого не нападает, значит было за что.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 12:12
Опять нагличан уму разуму поучили
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:05
Вообще не удивлен. Был и Италии пару раз подростком с группой экскурсионной, и могу сказать, что у итальянских "местных" есть привычка закидывать камнями незнакомых ребят, а одного нашего парня поймали и избили... Они как в советское время в рабочих кварталах... Могут и ножом пырнуть, если не туда зайдешь. Понятно, что футбольные тиффози уж и особенно.
ndedov
ndedov
сегодня в 12:04
Решили совсем добить команду.
амурец
амурец ответил dzvinka
сегодня в 11:57
dzvinka:
ну конкретно тут дела обстоят иначе. а вообще понятное дело, у всех "в семье не без урода", бывает по разному
вот и я про это же, а бриты уже прославились гораздо шумнее итальяшек, ну раз так, то конечно не дело толпой нападать на одиночек, такое дело любых фанатов не красит
мяч квадратный
мяч квадратный
сегодня в 11:56
убили негра?
мяч квадратный
мяч квадратный
сегодня в 11:55
бедные-бедные британские болельщики. То их русские гоняют, то итальянцы
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:55
Хулиганы .
dzvinka
dzvinka ответил амурец
сегодня в 11:54
амурец:
честно говоря нет не видел, просто видел как себя ведут бриты, вот и подумалось, что сами могли начать
ну конкретно тут дела обстоят иначе.
а вообще понятное дело, у всех "в семье не без урода", бывает по разному
dimagas1
dimagas1 ответил амурец
сегодня в 11:52
амурец:
ну тебе то включать нечего, я выразил своё мнение, а твоим не интересовался
Твое мнение на столько абсурдно как и твой ответ.
амурец
амурец ответил dzvinka
сегодня в 11:52
dzvinka:
ты не видил видосы очевидно. малолетняя итальянская шпана как позорные шакалы целым кодлом в 20-30рыл кучей нападала на мирных подвыпивших пузатых английских бюргеров, которые мелкими групами по 2-5чел небрежно вываливались с пабов возле стадиона собираясь на матч. А как только какой либо из английских пузатых дядек разворачивался прописать циганчатам в табло - те сразу дрысли всей толпой как обосцанные ссыкливые петушки, не вступая в драку. Позорники нападали лишь на одиночек.
честно говоря нет не видел, просто видел как себя ведут бриты, вот и подумалось, что сами могли начать
амурец
амурец ответил dimagas1
сегодня в 11:51
dimagas1:
Ага ,мужик в 50 лет напал на пацанов.Мозг включи.
ну тебе то включать нечего, я выразил своё мнение, а твоим не интересовался
dzvinka
dzvinka ответил амурец
сегодня в 11:40
амурец:
ну тут ещё вопрос кто напал, бриты сами себя вести не умеют
ты не видил видосы очевидно. малолетняя итальянская шпана как позорные шакалы целым кодлом в 20-30рыл кучей нападала на мирных подвыпивших пузатых английских бюргеров, которые мелкими групами по 2-5чел небрежно вываливались с пабов возле стадиона собираясь на матч. А как только какой либо из английских пузатых дядек разворачивался прописать циганчатам в табло - те сразу дрысли всей толпой как обосцанные ссыкливые петушки, не вступая в драку. Позорники нападали лишь на одиночек.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:38
Выпиющий случай
Betman
Betman ответил Майкл59ru
сегодня в 11:37
Майкл59ru:
Правильно,давно пора. Предлагаю выкинуть Рому из ЛЧ и все её матчи онулировать. А вместо неё вернуть Барселону в ЛЧ. Это будет достойным наказанием для римлян! )
    dimagas1
    dimagas1 ответил амурец
    сегодня в 11:33
    амурец:
    ну тут ещё вопрос кто напал, бриты сами себя вести не умеют
    Ага ,мужик в 50 лет напал на пацанов.Мозг включи.
    dimagas1
    dimagas1 ответил Майкл59ru
    сегодня в 11:32
    Майкл59ru:
    Правильно,давно пора. Предлагаю выкинуть Рому из ЛЧ и все её матчи онулировать. А вместо неё вернуть Барселону в ЛЧ. Это будет достойным наказанием для римлян! )
    И расформировать Барселоналону)))
    kilativ
    kilativ
    сегодня в 11:29
    да просто парни узнавшие что у человека по фамилии Кокс нету одноименного товара пришли в ярость
    амурец
    амурец
    сегодня в 11:28
    ну тут ещё вопрос кто напал, бриты сами себя вести не умеют
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 11:22
    Правильно,давно пора. Предлагаю выкинуть Рому из ЛЧ и все её матчи онулировать. А вместо неё вернуть Барселону в ЛЧ. Это будет достойным наказанием для римлян! )
    Sem25
    Sem25 ответил dalex83
    сегодня в 11:13
    dalex83:
    Не удивлюсь , что британец сам нарвался. Англы только и думают на кого ввести санкции
    Один-два ГОСТЕВЫХ матча без своих болельщиков - это санкции??? Это просто смех.
    dalex83
    dalex83
    сегодня в 11:10
    Не удивлюсь , что британец сам нарвался. Англы только и думают на кого ввести санкции
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