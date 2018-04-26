Икарди: «Я доволен своим положением в „Интере“. Здесь мой дом, мои друзья и моя жизнь»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди признался, что счастлив в своем нынешнем клубе.
«Я не умею предсказывать будущее. Однако могу уверить, что мне нравится настоящее, я делаю все, чтобы жить сегодняшним днем. Не знаю, что будет ждать меня потом.
Я очень доволен своим положением в „Интере“. Здесь мой дом, мои друзья и моя жизнь».
Топ-10 ожидаемых трансферов лета 2018
"Когда мы были в Аргентине Макси изменял мне с гувернанткой. Они занимались сексом, пока я спала в другой комнате с детьми, — рассказывает Ванда. — А потом она — далеко не красавица, надо сказать — обвинила его в сексуальных домогательствах. Начался суд. Я видела 25 sms, подтверждающих, что речь шла о настоящей истории любви. Макси оправдали, однако это ничего не меняет. Я оставалась с ним только из-за детей. Я много раз его прощала, даже не знаю, как мне это удавалось. Когда я начала отношения с Мауро, то уже развелась с Макси."
Там просто большое влияние ущербного типа (который с удовольствием бросил троих детей), который пользуется тем, что он друг Месси, чтобы по-максимуму мстить всем, кто ему не нравится.
"юристы Нары уже отреагировали на иск Лопеса, отметив, что футболист до сих пор не заплатил более 130 тысяч евро алиментов"
"Когда мы были в Аргентине Макси изменял мне с гувернанткой. Они занимались сексом, пока я спала в другой комнате с детьми, — рассказывает Ванда. — А потом она — далеко не красавица, надо сказать — обвинила его в сексуальных домогательствах. Начался суд. Я видела 25 sms, подтверждающих, что речь шла о настоящей истории любви. Макси оправдали, однако это ничего не меняет. Я оставалась с ним только из-за детей. Я много раз его прощала, даже не знаю, как мне это удавалось. Когда я начала отношения с Мауро, то уже развелась с Макси."
Там просто большое влияние ущербного типа (который с удовольствием бросил троих детей), который пользуется тем, что он друг Месси, чтобы по-максимуму мстить всем, кто ему не нравится.
"юристы Нары уже отреагировали на иск Лопеса, отметив, что футболист до сих пор не заплатил более 130 тысяч евро алиментов"