Икарди: «Я доволен своим положением в „Интере“. Здесь мой дом, мои друзья и моя жизнь»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди признался, что счастлив в своем нынешнем клубе.



«Я не умею предсказывать будущее. Однако могу уверить, что мне нравится настоящее, я делаю все, чтобы жить сегодняшним днем. Не знаю, что будет ждать меня потом.



Я очень доволен своим положением в „Интере“. Здесь мой дом, мои друзья и моя жизнь».



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