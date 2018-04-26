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Двум фанатам «Ромы» предъявлены обвинения после инцидента в Ливерпуле

сегодня, 13:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Итальянские СМИ сообщают, что двум фанатам «Ромы» предъявлены обвинения после инцидента с нападением, который произошёл перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Английская полиция арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии.

20-летнему Филиппо Ломбарди предъявлены обвинения в нарушении порядка и применении насилия, а также нанесении тяжких телесных повреждений. А 29-летнему Даниэлю Шушо грозит только первый пункт.

В ближайшее время они предстанут перед судом в Ливерпуле.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 14:45
Ну какой клуб,такие и фанаты. Если клуб мафиозный,то не удивительно что фаны поголовно с ножами да пистолетами)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:58
Сломали себе жизнь.
MALOVAR
MALOVAR ответил iBragim2102
сегодня в 13:51
питерский
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 13:49
Российский след?
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