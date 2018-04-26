Двум фанатам «Ромы» предъявлены обвинения после инцидента в Ливерпуле

Итальянские СМИ сообщают, что двум фанатам «Ромы» предъявлены обвинения после инцидента с нападением, который произошёл перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Английская полиция арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии.

20-летнему Филиппо Ломбарди предъявлены обвинения в нарушении порядка и применении насилия, а также нанесении тяжких телесных повреждений. А 29-летнему Даниэлю Шушо грозит только первый пункт.



В ближайшее время они предстанут перед судом в Ливерпуле.