Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал объявил о возвращении на тренерскую должность. Специалист находился без работы с 2016 года, со времен, когда расстался с манкунианской командой.



«Я получил предложение, от которого просто не мог отказаться», - заявил наставник.



Предполагается, что тренер возглавит национальную сборную. В данный момент команды Италии и США ведут поиски нового главного тренера.