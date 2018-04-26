  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Сербия. Суперлига
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.653.32.9
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.6744.8
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

Луи ван Гал объявил о возвращении на тренерскую должность

сегодня, 15:16

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал объявил о возвращении на тренерскую должность. Специалист находился без работы с 2016 года, со времен, когда расстался с манкунианской командой.

«Я получил предложение, от которого просто не мог отказаться», - заявил наставник. 

Предполагается, что тренер возглавит национальную сборную. В данный момент команды Италии и США ведут поиски нового главного тренера. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Диего Симеоне – идеальный тренер для «Арсенала»
Сегодня, 16:30Александр Чистяков в блоге Тренерская доля0
Джеррард - главный кандидат на пост главного тренера «Рейнджерс»
Вчера, 13:07 30
«Реал» рассматривает Почеттино в качестве замены Зидану
24 апреля 32
Капаррос может вновь возглавить «Севилью»
24 апреля 2
Фаббричини: «Анчелотти нравится идея возглавить сборную Италии»
24 апреля 5
Анчелотти в шаге от назначения на должность наставника сборной Италии
24 апреля 17
Обсудить
Все комментарии
dimagas1
dimagas1
сегодня в 15:54
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 15:52
Зенит???)
dimagas1
dimagas1 ответил El Dassory
сегодня в 15:51
El Dassory:
Мне кажется Бавария или Барса.
В Баварию Ковача уже представили.
El Dassory
El Dassory
сегодня в 15:49
Мне кажется Бавария или Барса.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:37
Старый импотент в футбольном плане.


Что он может показать в 21 веке, когда его последние новинки из 70-х ?
dimagas1
dimagas1
сегодня в 15:23
Неужели ПСЖ?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:22
После слов "Я получил предложение от которого не смог отказаться" я уж было подумал что.......)))
Ну все наверно тоже так подумали.....))
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 15:20
Вся мировая философская общественность в печали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100