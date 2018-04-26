Более 78 тысяч билетов продано на матч «Интер» - «Ювентус»

По информации пресс-службы «Интера», трибуны стадиона «Джузеппе Меацца» во время матча 35-го тура Серии А с «Ювентусом» будут заполнены полностью. Болельщики раскупили все билеты, «нерадзурри» в этом матче поддержат 78328 болельщиков.

Напомним, в минувшем туре «Интер» одолел «Кьево», а «Ювентус» дома уступил «Наполи».