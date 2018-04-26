Более 78 тысяч билетов продано на матч «Интер» - «Ювентус»

По информации пресс-службы «Интера», трибуны стадиона «Джузеппе Меацца» во время матча 35-го тура Серии А с «Ювентусом» будут заполнены полностью. Болельщики раскупили все билеты, «нерадзурри» в этом матче поддержат 78328 болельщиков.
Напомним, в минувшем туре «Интер» одолел «Кьево», а «Ювентус» дома уступил «Наполи».
инфа не верная.
инфа не верная.
Как не включу интер - матч при полупустых трибунах. Аха-ха) Но у тебя всегда своя статистика)
Как не включу интер - матч при полупустых трибунах. Аха-ха) Но у тебя всегда своя статистика)
1.Интер – 58 172
2.Милан – 51 329
3.Наполи – 45 498
4.Ювентус – 38 824
5.Рома – 37 284
6.Лацио – 25 800
7.Фиорентина – 24 753
1.Интер – 58 172
2.Милан – 51 329
3.Наполи – 45 498
4.Ювентус – 38 824
5.Рома – 37 284
6.Лацио – 25 800
7.Фиорентина – 24 753