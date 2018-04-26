  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Сербия. Суперлига
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

Более 78 тысяч билетов продано на матч «Интер» - «Ювентус»

сегодня, 20:03
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус28.04.2018 в 21:45 Не начался

По информации пресс-службы «Интера», трибуны стадиона «Джузеппе Меацца» во время матча 35-го тура Серии А с «Ювентусом» будут заполнены полностью. Болельщики раскупили все билеты, «нерадзурри» в этом матче поддержат 78328 болельщиков.

Напомним, в минувшем туре «Интер» одолел «Кьево», а «Ювентус» дома уступил «Наполи».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
71% английских болельщиков против продажи стадиона «Уэмбли» Хану
Сегодня, 18:59 4
Казань посетят около 1 тыс. болельщиков из Южной Кореи во время ЧМ-2018
Сегодня, 16:37 5
Во время ЧМ-2018 Санкт-Петербург посетят не менее 400 тыс. болельщиков
Сегодня, 15:07 5
Двум фанатам «Ромы» предъявлены обвинения после инцидента в Ливерпуле
Сегодня, 13:47 4
«Тосно» организует бесплатный проезд в Волгоград на финал Кубка России
24 апреля 4
Болельщики «Ювентуса» поддержали команду баннером
24 апреля 7
Обсудить
Все комментарии
Sancho655
Sancho655
сегодня в 21:48
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 21:13
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
      сегодня в 21:12
      «28дзурри» в этом матче поддержат 78328 болельщиков.

      инфа не верная.
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Zen-Aku
      сегодня в 21:11
      Zen-Aku:
      Ничего удивительного Интер по посещаемости клуб №1 в Италии 1.Интер – 58 172 2.Милан – 51 329 3.Наполи – 45 498 4.Ювентус – 38 824 5.Рома – 37 284 6.Лацио – 25 800 7.Фиорентина – 24 753
      Таблицу в ворде набирал?)
      Как не включу интер - матч при полупустых трибунах. Аха-ха) Но у тебя всегда своя статистика)
      drug01
      drug01
      сегодня в 21:05
      Важная игра,посмотрим каков будет результат!!!!!
      Sergus
      Sergus
      сегодня в 21:00
      Вот как нужно посещать футбол.
      Zen-Aku
      Zen-Aku
      сегодня в 20:57
      Ничего удивительного Интер по посещаемости клуб №1 в Италии

      1.Интер – 58 172
      2.Милан – 51 329
      3.Наполи – 45 498
      4.Ювентус – 38 824
      5.Рома – 37 284
      6.Лацио – 25 800
      7.Фиорентина – 24 753
      Не спартак
      Не спартак
      сегодня в 20:55
      У нас на спартак загоняют всего 780.
      Liver1892
      Liver1892
      сегодня в 20:51
        ДСА
        ДСА
        сегодня в 20:24
        А на Локомотив ходит раз в 10 меньше.
        Дмитрий Аександров
        Дмитрий Аександров
        сегодня в 20:20
        И никто не загоняет на стадион бюджетников.
        joma_inter
        joma_inter
        сегодня в 20:14
        Вперед ИНТЕР!!!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100