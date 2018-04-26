«Марсель» сделал первый шаг на пути к финалу Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» расправился с «Зальцбургом».
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» – «Зальцбург» – 2:0 (1:0)
Голы: Товен 15, Н'Жийе 63
«Марсель»: Пеле, Амави, Густаво, Рами, Сарр, Сансон, Лопес (Н'Жийе 60), Окампос (Замбо 52), Пайет, Товен (Жермен 82), Митроглу.
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Чалета-Цар, Рамальо, Лайнер, Бериша, Вольф (Шлагер 68), Самассеку, Хайдара (Ябо 83), Даббур, Хванг (Гульбрандсен 61).
Главный тренер: Марко Розе.
Предупреждения: Лопес 21, Вольф 24, Митроглу 90+1.
Судья: Уильям Коллам.
«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.
В параллельной встрече «Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью.