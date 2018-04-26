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«Марсель» сделал первый шаг на пути к финалу Лиги Европы

вчера, 23:57
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель2 : 0Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» расправился с «Зальцбургом».

Марсель, стадион «Велодром»

«Марсель» – «Зальцбург» – 2:0 (1:0)
Голы: Товен 15Н'Жийе 63

«Марсель»: Пеле, Амави, Густаво, Рами, Сарр, Сансон, Лопес (Н'Жийе 60), Окампос (Замбо 52), Пайет, Товен (Жермен 82), Митроглу.
Главный тренер: Руди Гарсия.

«Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Чалета-Цар, Рамальо, Лайнер, Бериша, Вольф (Шлагер 68), Самассеку, Хайдара (Ябо 83), Даббур, Хванг (Гульбрандсен 61).
Главный тренер: Марко Розе.

Предупреждения: Лопес 21, Вольф 24, Митроглу 90+1.

Судья: Уильям Коллам.

«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече «Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью.

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Все комментарии
Юррыч
Юррыч
сегодня в 00:22
Марсель почти в финале.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:11
Я ставил на ничью ошибся
Sergus
Sergus
сегодня в 00:11
Хорошая игра.
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 00:10
Оба финалиста определены.
андрей772010
андрей772010
сегодня в 00:02
первый гол классный!в стиле Марадоны)))
Арбалет
Арбалет
сегодня в 00:02
В ответном матче Зальцбург может отквитаться.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 00:01
Ура ура ураааа. Я на седьмом небе...Французский футбол еще не сказал свое слово
Арбалет
Арбалет
сегодня в 00:01
В ответном матче Зальцбург может отквитаться.
juvenale
juvenale
сегодня в 00:01
Арсенал-Атлетико бы лучше смотрелось в финале,а так будет в одну калитку
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 23:59
Судя по игарм Зальцбурга. Тут еще далеко не все ясно
cannongun
cannongun
вчера в 23:59
с победой Марсель! красавы, давайте, финал уже не за горами, хоть вы меня порадуете
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