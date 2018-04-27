«Кубань» может стать банкротом

По данным СМИ, по окончании текущего сезона краснодарская «Кубань» запустит процесс банкротства.

Долги клуба составляют от двух до четырех миллиардов рублей. «Кубань» из-за запрета РФС пропустила уже три регистрационных периода, чего в российском футболе прежде не случалось.

В Палате по разрешениям споров РФС много заявлений от бывших игроков команды, а дело экс-тренера кубанцев Дана Петреску рассматривалось уже дважды, но каждый раз откладывалось.

Летом футбольный клуб «Кубань» может быть воссоздан на новой юридической платформе и начать с ПФЛ, где сейчас выступает вторая команда «желто-зеленых».