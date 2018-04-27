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«Кубань» может стать банкротом

сегодня, 08:30

По данным СМИ, по окончании текущего сезона краснодарская «Кубань» запустит процесс банкротства.

Долги клуба составляют от двух до четырех миллиардов рублей. «Кубань» из-за запрета РФС пропустила уже три регистрационных периода, чего в российском футболе прежде не случалось.

В Палате по разрешениям споров РФС много заявлений от бывших игроков команды, а дело экс-тренера кубанцев Дана Петреску рассматривалось уже дважды, но каждый раз откладывалось.

Летом футбольный клуб «Кубань» может быть воссоздан на новой юридической платформе и начать с ПФЛ, где сейчас выступает вторая команда «желто-зеленых».

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 10:16
А когда то Кубань шла на 2-3 месте и тренеришкой там был... Ганчаренко. Чуете коррупционную составляющую?
Kerri
Kerri
сегодня в 09:45
Это давно должно было произойти!
Vadik
Vadik
сегодня в 09:41
Печально.... Хотя в последнее время обычная процедура в футболе. Мы это уже проходили и не один раз. Удачи "Кубани" во всех делах!
VIPded
VIPded
сегодня в 09:36
Клуб банкрот, зато сколько людишек при клубе мультимиллионерами стали...(((
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:31
Вот так просто возьмут и спишут 2 миллиарда и начнут с нового листа....
Sem25
Sem25
сегодня в 09:20
Банкротство - обычное дело, чтобы не отдавать долги. Это нормально. А РФПЛ Кубани и так не светило в ближайшие годы.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:02
Жаль Кубань .
Zimmer
Zimmer
сегодня в 09:01
Это даже не удивительно
drug01
drug01
сегодня в 09:00
Это должно было ожидать давно
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:47
Цыгана кто проведет тот трех дней не проживет...
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