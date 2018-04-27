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ПСЖ предложил Венгеру четырехлетний контракт

сегодня, 17:59

Руководство ПСЖ предложило главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру четырехлетний контракт. Боссы парижского клуба видят в Венгере замену Унаи Эмери, который покинет ПСЖ по окончании текущего сезона.

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Все комментарии
Vizor
Vizor
сегодня в 19:25
Ну было бы интересно посмотреть
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:20
Очень заманчивое предложение для старины Арсена) Из Арсенала в ПСЖ.... По крайней мере, с парижанами можно что-то хотя бы выиграть на внутренней арене!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:09
сан
Alex12357
Alex12357 ответил Тага Дага
сегодня в 19:03
Тага Дага:
Не знаю над чем смеяться. ..над Баллотели который переходит в Локо..или над Венгером...😂😂😂😂😂😂хороший вечер...весёлый.
Лучше над собой,чтобы в последствии не давать глупые мнения.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 18:54
Не знаю над чем смеяться. ..над Баллотели который переходит в Локо..или над Венгером...😂😂😂😂😂😂хороший вечер...весёлый.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:54
Венгер подходит только Барселоне,знает стиль Барсы и практикует именно этот стиль.Бартомеу глупый президент,наш Апсни лучше правил бы,чем он.
Artak78
Artak78
сегодня в 18:54
Хуже не будет.
борька
борька
сегодня в 18:50
Шаг в болото! Эра Венгера прошла!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:43
А Эмери в Арсенал!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 18:38
чтобы сделать суперкоманду, нужно покупать топ-игроков, но не звезд. играл в ПСЖ Кавани, но зачем-то купили зазвездившегося Неймара, на которого все искоса смотрят. Хватает мастеров без короны, вот из них с хорошим тренером можно сделать Топ. А с неймаром и ему подобными никакой тренер не справится.
ndedov
ndedov
сегодня в 18:27
Интересный ход, посмотрим!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:25
Такой поворот вполне возможен, но вопрос в том, сможет ли Венгер добиться успеха в ЛЧ, чего желает ПСЖ
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 18:22
Почему бы и нет. Удачи Венгеру.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 18:19
ВЕНГЕР ,,ПСЖ" патрохами ,,НЛО" аренду отправить.!!)МОЖЕТ нибудь от них какой нибудь игрока типа ,,КИНГ ЗА ЗА арендует !!)ВОТ такой наставник пушки !
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:14
The Sun трепло как обычно
drug01
drug01
сегодня в 18:10
Это просто шутка!
dimagas1
dimagas1
сегодня в 18:10
А как же тухлый?Он уже там списки составляет кого покупать)))
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 18:05
Без работы не останется .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:05
"Боссы парижского клуба видят в Венгере замену Унаи Эмери, который покинет ПСЖ по окончании текущего сезона."

Боссы "Арсенала" зачесали затылки...))
Footlife
Footlife
сегодня в 18:05
цифра 4 преследует Венгера уже долгое время:))
Спагетти
Спагетти
сегодня в 18:04
Эмери в сто раз лучше Венгера.
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