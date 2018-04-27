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УЕФА открыл дело в отношении Диего Симеоне

сегодня, 19:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Дисциплинарный комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА открыл дело в отношении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Напомним, аргентинский специалист бурно протестовал против удаления Шиме Врсалько на 10-й минуте матча 1/2 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Затем арбитр отправил досматривать поединок на трибуны и самого Симеоне.

В протоколе указано, что наставник оскорбил судью и вел себя неподобающе. Дело будет рассмотрено на специальном заседании 4 мая.

Предполагается, что Симеоне могут дисквалифицировать на 2-3 матча.

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Все комментарии
Эксперт Зенита
Эксперт Зенита
сегодня в 20:15
Довели физрука.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 20:00
Такому судейке даже на национальном уровне судить много...Выше пердива и подпускать не стоит...С самого начала матча сумел уровнять шансы команд...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 19:55
Наказание в 2-3 матча будет справедливым
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:52
Баварию - Реал судил правильный судья.......всё под контролем....и без карточек...
Арсенал - Атлетико судил неправильный судья...решивший наводить порядок с помощью карточек...это не есть показатель классного судьи...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:50
Вся эта масонская фифа не стоит и грязи под ногтем Симеоне.
Red_team
Red_team
сегодня в 19:40
Индеец слишком эмоционален, пару матчей пусть из клетки покричит, может угомонит свои нервы
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 19:32
Как открыло так и закроет!
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