УЕФА открыл дело в отношении Диего Симеоне

Дисциплинарный комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА открыл дело в отношении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Напомним, аргентинский специалист бурно протестовал против удаления Шиме Врсалько на 10-й минуте матча 1/2 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Затем арбитр отправил досматривать поединок на трибуны и самого Симеоне.

В протоколе указано, что наставник оскорбил судью и вел себя неподобающе. Дело будет рассмотрено на специальном заседании 4 мая.

Предполагается, что Симеоне могут дисквалифицировать на 2-3 матча.