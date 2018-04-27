Фонсека: «Скоро объявим решение по новому контракту с „Шахтером“»

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека ведет с донецким клубом переговоры о продлении контракта. По словам португальца, решение будет принято в ближайшее время:

«Не знаю, на данный момент есть разные возможности. Клуб сделал мне предложение о продлении, мы ведем диалог и изучаем определенные моменты. Скоро примем решение и объявим его вам.

Мне очень нравится в „Шахтере“. И в то же время есть разные аспекты контракта, где мы должны прийти к соглашению. Полагаю, полностью заметно, что я рад быть в этом клубе и в Украине. Люди меня уважают, и я счастлив здесь».

Действующее соглашение Фонсеки с «горняками» рассчитано до конца текущего сезона. Ходят слухи, что специалист может возглавить «Наполи».