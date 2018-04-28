Гвардиола: «Сане пока рано сравнивать с легендарным Гиггзом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что вингеру его команды Лерою Сане предстоит еще много работы, прежде чем его можно будет сравнивать с легендой «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом:

«Их пока слишком рано сравнивать. Да, они играют слева, быстры, а защитникам непросто с ними справляться. Но Райан Гиггз — признанная легенда мирового футбола, не только „Манчестер Юнайтед“ и Англии.

Полагаю, что у Лероя есть хороший образец, к которому можно стремиться».

Напомним, что Сане претендовал на звание лучшего молодого футболиста года в Англии.