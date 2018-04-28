Бывшие игроки сборной Бразилии сравнили Месси и Пеле

Журналисты попросили двух экс-футболистов сборной Бразилии сравнить между собой знаменитого нападающего Пеле и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Жулиано Беллетти успел поиграть в «Барселоне» вместе с аргентинцем, поэтому хорошо знает его способности:

«Как я и говорил множество раз, Месси — лучший футболист моего поколения. Игру Пеле я не видел. Их невозможно сравнивать. Это может сделать только тот, кто играл и с тем, и с тем, или против них.

Это журналисты любят сравнивать, спортсмены таким не занимаются, попросту нет смысла».

Участник победившей на чемпионатах мира 1958 и 1962 года сборной Бразилии Пепе, которому в этом году исполнилось 83 года, ответил на вопрос так:

«Пеле совершал удивительные вещи. Месси тоже способный игрок, но Пеле был выше, сильнее, лучше играл головой, и у него было гораздо больше энергии, чем у Лионеля.

Месси низкий, что, впрочем, не помешало ему стать замечательным игроком, как и Марадоне. Такие сравнения всегда будут.

Как по мне, инопланетянин — Пеле. Он совершал маневры, которых я больше ни у кого не видел».

Сам Пеле ранее отметил, что если бы ему предложили собрать свою команду, он бы выбрал Месси.