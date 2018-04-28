Бывшие игроки сборной Бразилии сравнили Месси и Пеле

Журналисты попросили двух экс-футболистов сборной Бразилии сравнить между собой знаменитого нападающего Пеле и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Жулиано Беллетти успел поиграть в «Барселоне» вместе с аргентинцем, поэтому хорошо знает его способности:
«Как я и говорил множество раз, Месси — лучший футболист моего поколения. Игру Пеле я не видел. Их невозможно сравнивать. Это может сделать только тот, кто играл и с тем, и с тем, или против них.
Это журналисты любят сравнивать, спортсмены таким не занимаются, попросту нет смысла».
Участник победившей на чемпионатах мира 1958 и 1962 года сборной Бразилии Пепе, которому в этом году исполнилось 83 года, ответил на вопрос так:
«Пеле совершал удивительные вещи. Месси тоже способный игрок, но Пеле был выше, сильнее, лучше играл головой, и у него было гораздо больше энергии, чем у Лионеля.
Месси низкий, что, впрочем, не помешало ему стать замечательным игроком, как и Марадоне. Такие сравнения всегда будут.
Как по мне, инопланетянин — Пеле. Он совершал маневры, которых я больше ни у кого не видел».
Сам Пеле ранее отметил, что если бы ему предложили собрать свою команду, он бы выбрал Месси.
Все, что делают нынешние звезды футбола, Пеле делал еще 50 лет назад, только в куда более худших условиях.
Все, что делают нынешние звезды футбола, Пеле делал еще 50 лет назад, только в куда более худших условиях.