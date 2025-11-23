Ямаль — лидер по числу успешных обводок в топ-5 с начала сезона 2024/25

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль — единственный игрок в топ-5 лигах Европы, который совершил более 200 успешных обводок с начала прошлого сезона.
При этом ни один другой игрок даже не достиг отметки в 150.
На счету Ямаля 202 обводки. Также он создал 81 голевой момент, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач.
У Ямы есть все зачатки для того чтоб быть рядом с Лео не только на фото, но и на футбольном олимпе.
Хотя вспоминая Месси, тот каким то чудесным образом
обходился без серьёзных столкновений (как первоклассный
технарь-вертуоз)....!!!
Теперь бы ещё бить научиться по воротам и цены ему не будет.
