Ямаль — лидер по числу успешных обводок в топ-5 с начала сезона 2024/25

сегодня, 22:16

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль — единственный игрок в топ-5 лигах Европы, который совершил более 200 успешных обводок с начала прошлого сезона.

При этом ни один другой игрок даже не достиг отметки в 150.

На счету Ямаля 202 обводки. Также он создал 81 голевой момент, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач.

Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:28
Месси умел падать, группироваться и поджимать конечности, когда Сережа Рамос их намеревался "помассировать". Да и вообще..., чего только не умел Месси.

У Ямы есть все зачатки для того чтоб быть рядом с Лео не только на фото, но и на футбольном олимпе.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:23, ред.
...о чём это говорит,наверное защитники стали более мягкими и демократичными,проще сказать, меньше вырубать стали!
Хотя вспоминая Месси, тот каким то чудесным образом
обходился без серьёзных столкновений (как первоклассный
технарь-вертуоз)....!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:21, ред.
Молодец.
Теперь бы ещё бить научиться по воротам и цены ему не будет.
Гость
