Ямаль — лидер по числу успешных обводок в топ-5 с начала сезона 2024/25

сегодня, 22:16

Форвард «Барселоны» — единственный игрок в топ-5 лигах Европы, который совершил более 200 успешных обводок с начала прошлого сезона.

При этом ни один другой игрок даже не достиг отметки в 150.

На счету Ямаля 202 обводки. Также он создал 81 голевой момент, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач.