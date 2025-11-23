РПЛ совместно со «Спартаком» проводит разбирательство инцидента с дракой

1763905335

сегодня, 16:42

Российская премьер-лига ( РПЛ ) совместно с московским «Спартаком» проводит расследования обстоятельств драки после матча 16-го тура Мир- РПЛ со столичным ЦСКА . Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

В субботу «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА . Как сообщили в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».

«Российская премьер-лига совместно с футбольным клубом „Спартак“ с использованием современных систем безопасности стадиона „Лукойл-Арена“ разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения, — сообщили в пресс-службе. — Российская премьер-лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования. Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха».

В «Спартаке» сообщили журналистам, что оказывают содействие следствию.