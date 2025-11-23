Top.Mail.Ru
 
 
 
РПЛ совместно со «Спартаком» проводит разбирательство инцидента с дракой

сегодня, 16:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с московским «Спартаком» проводит расследования обстоятельств драки после матча 16-го тура Мир-РПЛ со столичным ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

В субботу «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».

«Российская премьер-лига совместно с футбольным клубом „Спартак“ с использованием современных систем безопасности стадиона „Лукойл-Арена“ разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения, — сообщили в пресс-службе. — Российская премьер-лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования. Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха».

В «Спартаке» сообщили журналистам, что оказывают содействие следствию.

Источник: itar-tass.com
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:46
Это не приемлемо поэтому и разобраться надо во всем ...с чего все началось и кто застрельщик драки...
ABir
ABir
сегодня в 17:14
Все правильно, надо внимательно разобраться с самого начала, с истока конфликта. У каждого конфликта всегда есть минимум две стороны, два виновника.
