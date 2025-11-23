Акинфеев поддержал Алдонина и назвал его настоящим бойцом

1763892272

сегодня, 13:04

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА поддержал бывшего игрока команды и назвал его настоящим бойцом. Об этом Акинфеев написал в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Российской премьер-лиги ( РПЛ ) сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Как стало известно, Алдонину диагностировали рак желудка.

«Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находятся Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь и знаю, что он настоящий боец. Женя, мы с тобой», — написал Акинфеев.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА . Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.